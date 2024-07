Amalfi, debutta la rassegna teatrale “Scene d’aMare”. Protagonista del primo appuntamento lo scrittore Maurizio De Giovanni

È la novità assoluta dell’estate ad Amalfi. Parte la rassegna “Scene d’aMare”, tra teatro, musica e letteratura. Due appuntamenti che arricchiscono il programma di eventi “Amalfi Summer Fest 2024”, promosso dall’Amministrazione Comunale di Amalfi guidata dal Sindaco Daniele Milano.

Le sirene sono pronte ad affascinare Amalfi per il debutto de “Il Canto del Mare”, scritto da Maurizio De Giovanni, giovedì 25 luglio 2024 alle ore 21 in Piazza Municipio. Lo spettacolo vedrà in scena lo stesso De Giovanni, insieme a Paolo Cresta, Rosaria De Cicco, con le musiche dal vivo di grandi esponenti della scena musicale jazzistica partenopea, come Marco Zurzolo al sax, Carlo Fimiani alla chitarra e la voce di Marianita Carfora, con la regia di Annamaria Russo, a cura de “Il Pozzo e il Pendolo”.

«Le sirene non sono pesci con il rossetto. Sono donne terribilmente seducenti. Vivono tra gli uomini. Abitano gli stessi luoghi, ma non vivono nello stesso tempo – racconta lo spettacolo – Vengono da una profondità di millenni, sono al di sopra della vita e della morte. Hanno uno sguardo lungo sul passato. E non hanno dimenticato l’offesa di Ulisse. Sono vestali e vittime del loro segreto. Le sirene non sono pesci, sono donne di mare e del mare hanno la voce e l’immensità. Le sirene sono donne di mare e sanno quali sono le ore in cui è il mare a governare e a restituire alle pietre la parola negata».

La vita così si ascolta come le onde del mare, che montano, crescono, cambiano le cose. Poi, tutto torna come prima, ma non è più la stessa cosa.

«Sarà un insieme di emozioni, tese a coniugare la magia del teatro e la bellezza naturale di Amalfi, utilizzando come filo rosso le pagine dei libri amati, raccontare il mare – afferma la delegata alla Cultura, Enza Cobalto, che ha curato il coordinamento artistico dell’evento – Una voce che racconta una storia, quella che vorremmo sentire, quella che sul finire del giorno accompagna la luna a rischiarare l’immensità del mare. Siamo convinti che la nuova rassegna sarà apprezzata dal pubblico di Amalfi e dai tanti turisti presenti in Città. L’arte è un bisogno vitale per ogni essere umano e, attraverso Amalfi Summer Fest, riusciamo sempre a creare connessioni nuove, all’insegna dell’autenticità dei legami umani. È una grande festa di aggregazione».

“Scene d’aMare” proseguirà il 5 settembre 2024 con “A te, Masaniello”. Spettacolo teatrale che nasce dalla voglia di raccontare il percorso di un sogno, senza lieto fine. Bellissimo e disperato, come una stella cadente in una rovente sera d’estate. Con Alessio Sica, Marianita Carfora, Alfredo Mundo, Riccardo Maio, Gennaro Monti, Debora Sacco, Michele Costantino. Musiche e Sonorizzazioni di Gennaro Monti. Drammaturgia e Regia di Annamaria Russo.

«Amalfi si trasforma in una scena teatrale, con luci, riverberi, sonorità, che sembrano uscite dalla penna di un regista geniale. Ha secoli di storie incise nelle pietre, che si possono ascoltare solo quando c’è silenzio. Quello vero. E allora perché non provare a farlo riecheggiare di emozioni quel silenzio? Illuminare gli scorci che ci piacciono di più, tirare fuori dagli scaffali i libri che hanno segnato il passo degli anni, cercare i compagni di viaggio, quelli giusti, infilarsi in tasca una manciata di entusiasmo di scorta. E poi via. Insieme al profumo del mare. Insieme alle parole», insiste la produzione dello spettacolo.