Michele Zarrillo in concerto e spettacolo pirotecnico-musicale giovedì 14 per festeggiare San Biagio a San Marzano sul Sarno

A San Marzano sul Sarno sta per accadere qualcosa di straordinario. Il concerto di Michele Zarrillo è in programma per domani, giovedì 14 settembre, alle 21:30, in occasione dei festeggiamenti di San Biagio, grazie alla generosità della società sportiva San Marzano Calcio, guidata dal presidente Felice Romano.

La sindaca, Carmela Zuottolo, ha condiviso con gioia questa notizia straordinaria, sottolineando quanto sia importante per la nostra comunità.

“Stiamo per vivere un momento unico nel cuore della nostra città. Questo evento è il risultato del duro lavoro e del contributo di coloro che credono in San Marzano sul Sarno e vogliono vederla splendere. È un momento di unione e di rinforzo del nostro legame con questa terra,” ha dichiarato la Zuottolo con entusiasmo”.

Il concerto di Michele Zarrillo è atteso con grande trepidazione dai marzanesi, rappresentando l’apice dei festeggiamenti civili di San Biagio. L’artista italiano, con la sua voce straordinaria e le canzoni che hanno segnato intere generazioni, ci regalerà emozioni indimenticabili.

Ma le sorprese non finiscono qui. Dopo il concerto, saremo sorpresi da uno spettacolo pirotecnico-musicale che illuminerà il cielo notturno, creando un’atmosfera magica e indimenticabile.

“Siamo profondamente riconoscenti al San Marzano Calcio per aver reso possibile questo straordinario spettacolo. È un dono per tutta la città, un gesto di generosità che ci ricorda quanto sia speciale il nostro Santo Patrono. Dopo la pandemia, onorarlo in questo modo ci riporta indietro nel tempo, rinnova la speranza e ci fa guardare con fiducia al futuro,” ha continuato la sindaca Zuottolo.

In conclusione, San Marzano sul Sarno si sta preparando a vivere un momento unico, un’esperienza che unisce la musica, l’arte e lo spettacolo nella celebrazione di San Biagio. Il concerto di Michele Zarrillo e lo spettacolo pirotecnico-musicale promettono di regalare emozioni indimenticabili e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità marzanese.