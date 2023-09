Grande successo a Paestum per Voci for Liberty ricordando gli 80 anni dello sbarco alleato

La serata “Voci for Liberty” è stata un trionfo di emozioni, storia e musica, che hanno accompagnato gli spettatori in un viaggio straordinario attraverso il tempo e lo spazio. L’evento, che si è tenuto presso Villa Salati a Paestum, ha suscitato grande commozione tra il pubblico, offrendo una coinvolgente ricostruzione della storia e un toccante omaggio alla memoria del Capitano Henry Thomas Waskow.

L’inizio della serata è stato caratterizzato da un’intensa ricostruzione storica, accompagnata da abili passi di danza, che ha catturato l’attenzione di tutti i presenti e rigati molti volti di lacrime. L’evento Voci for Liberty ha ricordato l’importanza delle pagine di storia che hanno segnato profondamente le vite di molte persone, tra cui l’Operazione Avalanche, avvenuta 80 anni fa, dove tanti giovani coraggiosi hanno sacrificato le loro vite in nome della libertà.

Il Capitano Henry Thomas Waskow, uno dei soldati americani della 36ª Divisione di Fanteria che sbarcarono per primi sulle spiagge di Paestum, è stato ricordato attraverso una toccante lettura della lettera che scrisse ai suoi cari prima di morire.

L’Associazione di Promozione Sociale “Il Cortile” ha voluto promuovere questa prima edizione di “Voci for Liberty” con l’obiettivo di preservare la memoria di quel periodo per le generazioni future e, attraverso la musica e l’arte, creare ponte culturale tra Texas e Italia.

Special Guest della serata la talentuosa cantautrice texanaTish Hinojosa, che ha emozionato il pubblico con la sua voce e le sue canzoni. Tish Hinojosa è stata particolarmente apprezzata perché i soldati americani della 36ª Divisione di Fanteria che sbarcarono sulle spiagge di Paestum, provenivano proprio dal Texas. Durante la sua performance ha eseguito brani toccanti, tra cui “Beyond The Battle of Men” durante il quale i giovani presenti all’evento hanno posto l’accento sull’importanza della pace, affermando, in tutti i linguaggi possibili del mondo, “BASTA ALLA GUERRA“.

Barbara Graziani, presidente dell’Associazione di Promozione Sociale “Il Cortile” ha consegnato al sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, una targa di riconoscimento “per il costante impegno e per contributo reso alle iniziative sociali e civili”.

Targhe di riconoscimento anche all’artista Valeria Graziani, straordinaria voce che ha trasportato il pubblico nelle affascinanti atmosfere jazz, e alla nota cantautrice texana Tish Hinojosa perché “La sua voce canta sulle note del cuore e racconta di sentimenti universali che ci incoraggiano a NON SPEGNERE MAI LA SPERANZA”.

Franco Palmentieri, Direttore Artistico della serata, ha donato una sua opera a Deby Childress, Direttrice della Bee Cave Arts Foundation Of Texas (fondazione che sostiene artisti emergenti in Texas e nel mondo), evidenziando l’importanza di dare opportunità agli artisti di esprimere il loro talento e contrastare ogni forma di violenza.

Uno dei momenti salienti della serata è stato il suggestivo duetto tra Tish Hinojosa e Valeria Graziani che ha letteralmente trascinato il pubblico, facendolo cantare all’unisono sulle melodie di canzoni classiche italiane, conosciute in tutto il mondo.

La presentatrice Iolanda Pomposelli ha sottolineato l’importanza di trasmettere alle nuove generazioni i sacrifici sostenuti da tanti soldati, affinché possano comprendere il valore della democrazia.

L’evento Voci for Liberty si è concluso con un messaggio di speranza e impegno per un mondo migliore. Ci si è congedati con la consapevolezza che ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte per illuminare il mondo e dare futuro alla memoria.

L’appuntamento è stato fissato per la prossima edizione di Voci for Liberty, con l’augurio che il vento della pace possa soffiare sull’Italia, sul Texas e su tutto il mondo.