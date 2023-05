Millecinquecentosettantuno, presentazione del libro di Bruno De Filippis giovedì 4 al Comune di Vietri.

Si terrà nell’aula consiliare del Comune di Vietri sul Mare, giovedì 4 maggio alle ore 18, la presentazione del libro “Millecinquecentosettantuno – Dove stiamo andando?” (Lastaria Edizioni – Collana Neon, 2023), di Bruno De Filippis, magistrato e romanziere. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Giovanni De Simone e del presidente del consiglio comunale Daniele Benincasa, la giornalista Claudia Bonasi intervisterà Bruno De Filippis – Presidente della Sezione Civile della Corte di Appello di Salerno – autore di numerosi romanzi, attività letteraria che affianca abilmente alla produzione di rilevanti testi sul diritto di famiglia e della persona, stesura di testi di legge e consulenze presso le Commissioni parlamentari. Come contraltare alla sua attività professionale, De Filippis scrive soprattutto di amore, relazioni umane e di coppia, spesso ambientate in un altrove – il futuro – dove è ancora tutto possibile. In “Millecinquecentosettantuno – Dove stiamo andando?” vediamo Cheyo e Wally, due donne che provengono da pianeti lontani, Terra 10 e Terra 11, che contattano un umano del vecchio mondo, Claudio, perché bramano M, un meteorite dai poteri misteriosi e straordinari, contenente una rarissima particella di anti-antimateria. Per recuperarlo, Claudio, esperto geologo, sarà catapultato nel 1571 a Famagosta, dove si sta combattendo una guerra epocale tra la popolazione locale e l’esercito turco. Ma la guerra più difficile da vincere è quella interiore, che lo vede sospeso tra l’amore per sua moglie Carla e Jenny che ha conosciuto in un altro dei suoi viaggi nel tempo. La lettura di alcuni brani è affidata ad Antonio Dura, direttore del magazine Puracultura.