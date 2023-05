I tifosi della Salernitana al Maradona: costretti ad uscire 10 minuti prima della partita, dovevano festeggiare, ci siamo persi il gol di Dia.

Brutta disavventura per i tifosi salernitani presenti ieri al Maradona per il derby tra il Napoli e la Salernitana. La trasferta era vietata ai residenti di Salerno e provincia e aperta, nelle ultime ore, ai salernitani non residenti.

Ecco il loro racconto: “Eravamo dieci tifosi granata provenienti tutti dal Nord e dal Centro Italia. Siamo entrati nel settore dove c’erano anche tifosi partenopei con tanto di sciarpe e bandiere. Le forze dell’ordine hanno sequestrato il loro materiale e poi li hanno fatti accomodare divisi da noi. Poi all’80’ minuto sul risultato di 1-0 per gli azzurri siamo stati invitati a lasciare il settore perchè dovevano iniziare i festeggiamenti e non saremmo potuti più uscire dallo stadio… Ci siamo persi il gol di Dia, dopo aver pagato regolarmente il biglietto per intero”