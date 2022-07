Mercoledì 13 a Cetara il libro di Claudia Bonasi “Amalfi anni’50 e ’60 – Alfonso Fusco, fotografo” a “Incontri d’autore”.

Nuovo appuntamento mercoledì 13 luglio alle ore 20,00 a Cetara in piazzale Grotta con la Festa del Libro in Mediterraneo, lungo il filo dell’amarcord: protagonista è la Costiera amalfitana degli anni Cinquanta/Sessanta. Nell’ambito degli Incontri d’autore verrà infatti presentato il libro della giornalista Claudia Bonasi “Amalfi anni ’50 e ’60. Alfonso Fusco, fotografo” edito da Puracultura. All’incontro saranno presenti Claudia Bonasi, intervistata da Alfonso Bottone ideatore della manifestazione incostieramalfitana.it, giunta alla sedicesima edizione, e lo scrittore ed editore Gabriele Cavaliere che interverrà sul tema “Le invenzioni della cucina amalfitana anni ’50 e ’60”. Il libro “Amalfi anni ’50 e ’60. Alfonso Fusco, fotografo” di 120 pagine ospita 200 scatti accuratamente selezionati e divisi per sezioni. Alfonso Fusco, amalfitano, classe 1938 e scomparso da pochi anni, ha operato come fotografo a cavallo tra gli anni ‘50 e ‘60: nel suo archivio rinvenuto dalla famiglia emergono migliaia di negativi che testimoniano i cambiamenti in corso in quel preciso periodo che va dalla fine della seconda guerra mondiale all’inizio della “dolce vita” amalfitana. Fusco punta il suo obiettivo e cattura, in una sorta di neorealismo fotografico, tutto ciò che avviene ad Amalfi in quegli anni: scatti di vita quotidiana – matrimoni, manifestazioni pubbliche, campagne elettorali – ma anche eventi particolari, come le splendide feste con le ballerine dell’Africana o l’arrivo di Jacqueline Kennedy nella Divina. Ingresso libero.