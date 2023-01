Meccatronica, corso a Sala Consilina.

Scaduto il termine entro il quale il responsabile tecnico, abilitato per la sola meccanica-motoristica od elettrauto, deve dichiarare al Registro delle imprese il possesso dei requisiti per l’attività di meccatronica, come previsto dalla legge 224/2012. Chi non è in possesso dei requisiti è tenuto comunque ad adeguarsi alla normativa.

Per questo la Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, rende noto che sono in preparazione i corsi integrativi da 40 ore per il settore della meccatronica e per l’adeguamento ai requisiti previsti dalla legge.

I corsi si svolgeranno a Sala Consilina e avranno un costo convenzionato.

Per sapere se si è soggetti all’obbligo di adeguamento e per avere tutte le informazioni anche sulle modalità di svolgimento del corso, è possibile rivolgersi allo sportello Confesercenti Vallo di Diano che offre assistenza e consulenza.

Oltre alla sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, lo sportello è raggiungibileanche all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975 52 72 77 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.