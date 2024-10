Mastro Panettone, Salerno presente

La prima fase dell’ottava edizione di Mastro Panettone, concorso organizzato da Goloasi per celebrare l’eccellenza dei grandi lievitati natalizi artigianali in Italia, si è conclusa con la definizione della lista dei 33 dolci finalisti che si contenderanno i podi nelle categorie “Miglior Panettone Artigianale Tradizionale”, “Miglior Panettone Artigianale al Cioccolato” e “Miglior Pandoro Artigianale”. L’appuntamento con la finale è per martedì 5 novembre 2024 a partire dalle ore 9:00 nelle sale dell’Hotel Parco dei Principi di Bari e in diretta social, per un’intensa ultima giornata di assaggi per la giuria tecnica e la successiva premiazione, prevista per le ore 17:30.

330 in totale i lievitati che sono stati oggetto di degustazione nella prima importante fase del concorso. Nel dettaglio sono stati 160 i panettoni tradizionali, 120 quelli al cioccolato con impasto scuro e 50 i pandori, presentati da 232 artigiani, che sono stati valutati in base a peso, aspetto visivo, caratteristiche gustative, olfattive e tattili. Ad approdare in finale per contendersi i podi delle rispettive categorie sono 16 panettoni tradizionali, 12 al cioccolato e 5 pandori. Il compito di giudicare spetterà ancora una volta ad una commissione composta da esperti del settore e a riunirsi al tavolo della finale per gli assaggi saranno: Stefano Laghi, Marco De Vivo, Pietro Netti, Giuseppe Mancini, Francesco Borioli, Carmen Vecchione e Eustachio Sapone.

Oltre ai premi per ogni categoria, il 5 novembre sarà anche assegnato il premio al “Miglior packaging”, stabilito attraverso una votazione che sarà effettuata dagli artigiani presenti alla finale.

Sempre con l’obiettivo di promuovere artigianalità e qualità, Mastro Panettone è un concorso che ha fatto della trasparenza il suo principale punto di forza. “Per una maggiore garanzia della serietà del concorso, quest’anno abbiamo introdotto la presenza della figura di un notaio e di un sistema di voto digitalizzato. – ha sottolineato Massimiliano Dell’Aera, fondatore di Goloasi e ideatore del concorso – Queste novità si aggiungono alla decisione di ridurre il numero dei lievitati e chiudere quindi le iscrizioni a numero massimo raggiunto. Rispetto alla scorsa edizione, quindi, i giudici hanno avuto meno prodotti da degustare, dedicando più tempo per valutare ogni singolo lievitato con attenzione e cura”.

Mastro Panettone è un concorso, ma ancor di più è un’occasione di confronto e crescita, un evento unico in cui poter incontrare i propri colleghi, oltre che grandi lievitisti e manager delle migliori aziende del settore.

Al contest possono partecipare tutti i titolari, familiari e dipendenti di attività con sede in Italia. I principali requisiti per partecipare al concorso sono: utilizzo di lievito madre fresco per la produzione dei lievitati, di canditi senza anidride solforosa e rispetto del disciplinare di legge (Decreto 22 luglio 2005 Disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti dolciari da forno. GU n. 177 del 1-8-2005); non vi è, invece, alcun vincolo di utilizzo di materie prime, quindi i partecipanti sono liberi di utilizzare gli ingredienti che abitualmente usano nei loro laboratori.

Tutte le informazioni sul concorso sono sul sito www.goloasi.it e sui canali social dedicati.

ELENCO FINALISTI

Miglior Panettone Artigianale Tradizionale

Galasso Vito – Panificio Galasso – Atella (Pz) – Basilicata

Vetrella Luigi – Visioni Bistrot – Caserta – Campania

Balestra Giacomo – Panificio Azzurro Margiù – Piano di Sorrento (Na) – Campania

Maiorano Massimiliano – La Forneria – Napoli – Campania

Izzo Alessandro – Nobile – Castellamare Di Stabia (Na) – Campania

Romano Antonio – Casale Del Piano – Pimonte (Na) – Campania

Ventieri Antonio – Torteria di Antonio Ventieri – Capaccio-Paestum (Sa) – Campania

Milo Daniele – Le Sfoglie d’Oro – Salerno – Campania

Manduca Riccardo – Solodamanduca – Aprilia (Lt) – Lazio

Moroni Martina – Bar Gelateria Le Fate – Lariano (Rm) – Lazio

Moreschi Roberto – Roberto Pastry & Bakery – Chiavenna (So) – Lombardia

Giovannozzi Valerio – Pasticceria Crystall – Porto San Giorgio (Fm) – Marche

Ricci Mattia – Fornai Ricci – Montaquila (Is) – Molise

Ricchiuto Gabriele – Forno Casciaro – Tiggiano (Le) – Puglia

Fuselli Samuele – Bubettone – Bibbona (Li) – Toscana

Cavallo Francesco – Villaggio Turistico Internazionale – Bibione (Ve) – Veneto

Miglior Panettone Artigianale al Cioccolato

Franchi Leonardo – Pasticceria Caesar – L’Aquila – Abruzzo

Romano Leonardo – Pasticceria Pesce 1896 – Avella (Av) – Campania

Lago Marzia Perrino – Grottaminarda (Av) – Campania

Vetrella Luigi – Visioni Bistrot – Caserta (Ce) – Campania

Morone Lucia – Lombardi Pasticceri – Maddaloni (Ce) – Campania

Cecere Gianluca – Cecere – Visionary Dessert – Napoli – Campania

Costagliola Antonio – Guantiera Pasticceria – Bacoli (Na) – Campania

Tosi Camillo – La Dolce Tuscia – Capranica (Vt) – Lazio

Tavarini Matteo – Free Pastry – Luni (Sp) – Liguria

De Spirito Mirko – Binomio Lab – Ghedi (Bs) – Lombardia

Muro Davide – Antica Pasticceria Castino – Pinerolo (To) – Piemonte

Longarato Andrea – Panificio Longarato – Zugliano (Vi) – Veneto

Miglior Pandoro Artigianale

Martuccio Enzo – Pasticceria Enzo Martuccio – Colle Sannita (Bn) – Campania

Tuccillo Fabio – Tuccillo Bakery – Marigliano (Na) – Campania

Moroni Martina – Bar Gelateria Le Fate – Lariano (Rm) – Lazio

Moreschi Roberto – Roberto Pastry & Bakery – Chiavenna (So) – Lombardia

Scattolini Vanna – Madamadorè – San Pietro in Cariano (Vr) – Veneto