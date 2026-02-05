Massimo Di Cataldo all’Augusteo domenica 8

Redazione Gazzetta di Salerno
Doppio appuntamento campano per il “Se adesso te ne vai 1996–2026 Celebration Tour” di Massimo Di Cataldo, pensato per celebrare i 30 anni dall’uscita di “Se adesso te ne vai”, brano diventato un vero classico della musica italiana e simbolo della carriera dell’artista.

Domenica 8 febbraio Salerno, Teatro Augusteo (Piazza Giovanni Amendola) e martedì 10 febbraio Napoli Teatro Troisi (Via Giacomo Leopardi 192)

 

Dal 6 gennaio Massimo Di Cataldo tornerà sul palco con uno spettacolo intimo, emozionante e dal taglio narrativo: «Sarà un concerto originale, in cui rivivremo insieme trent’anni di musica. Un viaggio fatto di energia condivisa, lungo tutta l’Italia». Lo spettacolo che celebra la storica “Se adesso te ne vai” con la quale Massimo si consacrò tra i grandi protagonisti del Festival di Sanremo nel 1996, ripercorre la storia dell’artista attraverso le sue più famose canzoni: relazioni d’amore, d’amicizia e bizzarri retroscena del mondo dello spettacolo saranno il filo conduttore del concerto. Aneddoti di toccante intimismo, che rivelano le origini di alcuni dei suoi brani musicali, raccontati a tratti con intrigante ironia.

 

Sul palco, insieme a Massimo e la sua chitarra acustica, Ingo Schwartz al basso e Dario Zeno al piano partecipano alla tessitura di armonie eleganti ed evocative, coadiuvati da un peculiare set up elettronico, con atmosfere di synth, vocoder e drum machine.

 

Queste le prime date confermate del tour:

  • 6 gennaio – Milano | Teatro Martinitt
  • 14 gennaio – Bologna | Teatro Dehon
  • 16 gennaio – Civitanova Marche | La Serra
  • 17 gennaio – Modena | Teatro Michelangelo
  • 21 gennaio – Roma | Teatro Golden
  • 23 gennaio – Sommariva del Bosco | Teatro Bongioanni
  • 24 gennaio – Terni | Teatro Secci
  • 30 gennaio – Spresiano | Odissea
  • 31 gennaio – Mantova | Mascara
  • 8 febbraio – Salerno | Teatro Augusteo
  • 10 febbraio – Napoli | Teatro Troisi
  • 14 febbraio – Taranto | Teatro Orfeo

Dal 5 dicembre invece è in radio e su tutte le piattaforme digitali  “Uno come me” (Dicamusica/Believe), il nuovo singolo di Massimo Di Cataldo, che segna il ritorno del cantautore con una canzone intensa e carica di suggestioni. Massimo racconta così il nuovo singolo: «Uno come me” nasce in un momento di profonda ricerca, è il punto di confronto tra sentimento e razionalità. La ricerca di sé e dell’altro, in un viaggio spazio temporale che è la nostra stessa vita. I riferimenti letterari attingono alla beat generation degli anni ‘70 e musicalmente a un certo folk rock di matrice irlandese che influenzava la musica già negli anni ‘80 della mia adolescenza e che poi è stato un segno distintivo nella ricerca di sonorità acustiche in molti miei brani».

 

 

In occasione del trentennale l’album “Anime” pubblicato nel 1996 che conteneva appunto “Se adesso te ne vai” verrà ridistribuito in digitale e in fisico con una inedita ristampa in vinile. Link di acquisto:

https://store.sonymusic.it/products/anime-2lp-black

https://amzn.eu/d/2PlAlfK

 

Lattemiele radio partner del tour

Produzione: Lorenzo Paolucci Agency

Ufficio promozione: Alessandra Placidi alessandraplacidi@gmail.com

Link acquisto biglietti: https://linktr.ee/MassimoDiCataldo

 

Contatti social:

https://www.instagram.com/massidicataldo?igsh=dTgzY3NxYnQ5dGx6&utm_source=qr

https://www.facebook.com/@MassimoDiCataldoOfficial/

https://www.tiktok.com/@massidicataldo

www.massimodicataldo.net

