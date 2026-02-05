A tua immagine, sabato 7 Teatro Diana Nocera

Sabato 7 febbraio ore 20.45 al Teatro Comunale Diana di Nocera Inferiore, va in scena A Tua Immagine, il secondo spettacolo de “L’Essere E L’Umano” edizione 2026, rassegna firmata da Artenauta Teatro (ideata dalla direttrice artistica e regista Simona Tortora, con l’organizzazione di Giuseppe Citarella e il patrocinio del Comune di Nocera Inferiore).

Il progetto drammaturgico è di Davide Gorla, diretto e interpretato da Enrico Ballardini, Giulia D’Imperio e Davide Gorla (Compagnia Odemà), con musiche originali di Enrico Ballardini e le luci di Monica Gorla. Lo spettacolo ha ricevuto la segnalazione speciale Scenario 2009, Premio dello spettatore 2010, Premio Argot Off 2011, Playfestival 2.0 2014.

Lo spettacolo. Approda sulla scena A Tua Immagine, un’opera visionaria che trasforma il palco in un tribunale esistenziale dove sacro e profano collidono. Attraverso un inedito terzetto di attori, lo spettacolo si muove con agilità tra i linguaggi del cabaret e del pastiche comico, offrendo una messa in scena tanto leggera quanto profonda, una riflessione graffiante sull’identità umana. Un ménage familiare tra Dio, Gesù e il diavolo. Immersi nelle nebbie di un “non luogo”, tre personaggi d’eccezione si confrontano con ferocia e ironia: un figlio che chiede conto dei propri privilegi, un padre che tergiversa e un diavolo che osserva il disfacimento di un quadro familiare terribile. Al centro della provocazione, la figura di un Dio inedito. Il progetto non si limita alla satira, ma raccoglie e rilancia le suggestioni di pilastri del pensiero come José Saramago, Goethe, Milton e Pessoa. Il risultato è un’ipotesi drammaturgica che interroga il retaggio delle culture irrigidite e le mistificazioni operate in nome del divino. Smascherando il ricatto morale che alimenta millenni di storia, lo spettacolo invita lo spettatore a una riflessione intima sulla nostra identità collettiva. Sotto la superficie del conflitto teologico emerge un progetto fin troppo umano e materiale: una critica lucida alla fragilità di una società facile da controllare. A Tua Immagine è un invito a guardare oltre il velo delle verità precostituite per riscoprire ciò che resta dell’umano.

La compagnia teatrale Odemà nasce nel 2009 dall’unione artistica tra Enrico Ballardini, Giulia D’Imperio e Davide Gorla. La loro visione drammaturgica unisce movimento, voce, musica a una scenografia fatta di pochi e semplici oggetti capaci di invertire i piani della realtà.

