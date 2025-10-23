Maltempo, allerta dalle 13

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Allerta meteo diramata dalla Protezione Civile della Regione per oggi (dalle ore 13) per:
TEMPORALI (anche intensi e rapidi) su tutto il territorio ad esclusione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro);
VENTO FORTE CON RAFFICHE su tutta la Campania.
L’allerta meteo per temporali, di livello Giallo, durerà fino alle 7 di domani mattina.
Sono previste precipitazioni intense che si manifesteranno a carattere temporalesco e potranno avere rapidità di evoluzione e particolare intensità a scala locale: saranno possibili anche grandine e fulmini.
Tra le principali conseguenze dell’impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e frane, anche a causa della fragilità dei terreni indeboliti dagli incendi estivi o saturi a causa delle piogge recenti.
A causa dei fulmini, della grandine e delle raffiche di vento potrebbero verificarsi danni alle coperture e alle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso.
Si ricorda ai Comuni di attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile.
Monitorare la corretta tenuta del verde pubblico, delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso e prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale.

