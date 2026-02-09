Malinconico moderatamente felice, Massimiliano Gallo al Verdi

MASSIMILIANO GALLO

in

MALINCONICO

MODERATAMENTE FELICE

di

DIEGO DE SILVIA e MASSIMILIANO GALLO

con

BIAGIO MUSELLA, ELEONORA RUSSO, DIEGO D’ELIA

GRETA ESPOSITO, MANUEL MAZIA

Scene LUIGI FERRIGNO

Costumi ELEONORA RELLA

Disegno luci ALESSANDRO DI GIOVANNI

Musiche e canzoni originali di JOE BARBIERI

Regia

MASSIMILIANO GALLO

Al Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno, dal 12 al 14 febbraio (ore 21) e il 15 febbraio (ore 18), sarà rappresentato uno degli spettacoli più attesi della stagione: Malinconico – moderatamente felice, scritto da Diego De Silva e Massimiliano Gallo, con quest’ultimo protagonista e regista.

Già accolto con grande favore nelle tappe della stagione teatrale 2025/2026, approda a Salerno dopo una serie di repliche sold out e un forte consenso di pubblico e critica.

Il personaggio di Vincenzo Malinconico, nato dai romanzi di Diego De Silva e divenuto popolare anche grazie alla serie prodotta e trasmessa dalla prima rete televisiva nazionale, arriva sul palco in una forma teatrale che ne esalta l’ironia, la fragilità e la capacità di raccontare il quotidiano.

Massimiliano Gallo interpreta un avvocato “d’insuccesso”, travolto dagli eventi più che protagonista delle proprie scelte. È un uomo che affronta fallimenti, amori scombinati, nevrosi e piccole epifanie con un disincanto che diventa specchio delle contraddizioni contemporanee.

Lo spettacolo riesce a fondere comicità e riflessione, trasformando la vita disordinata di Malinconico in un racconto universale, capace di far ridere e pensare allo stesso tempo.

La regia di Gallo punta su un dialogo diretto con il pubblico, su un ritmo narrativo vivace e su una costruzione scenica essenziale che mette al centro la parola e l’umanità del protagonista.

In scena al suo fianco, un cast affiatato – Biagio Musella, Eleonora Russo, Diego D’Elia, Greta Esposito e Manuel Mazia -, che contribuisce a creare un universo teatrale ricco di sfumature emotive e comiche.

La produzione è firmata da Diana Or.i.s., con le scene di Luigi Ferrigno e il disegno luci di Alessandro Di Giovanni, elementi che sostengono un allestimento pensato per valorizzare la dimensione intima e confidenziale del racconto. Musiche e canzoni originali sono di Joe Barbieri.

Il personaggio creato da De Silva, portato in scena con sensibilità e ironia da Massimiliano Gallo, rappresenta una delle figure più amate della narrativa italiana recente.

Nella trasposizione teatrale si abbandonerà a un lungo, confidenziale monologo con il pubblico, con il suo flusso narrante rimuginatorio, filosofico, irresistibilmente comico ma sempre votato alla riflessione perché, per far ridere davvero, bisogna convincere parlando all’intelligenza dell’altro.

