Madonna delle Galline, l’esposizione domenica 24 in Piazza Bernardo d’Arezzo a Pagani.

La Madonna uscirà come da tradizione alle 9 di domenica 24 aprile dal Santuario e resterà in esposizione per l’intera giornata in piazza D’Arezzo.

«La città di Pagani risponderà con responsabilità ed entusiasmo agli eventi religiosi e civili per il triduo pasquale e in onore della Madonna delle Galline. In questo nuovo inizi di festeggiamenti ognuno farà sua parte con la devozione che contraddistingue il nostro popolo. All’amministrazione l’arduo compito di predisporre con le forze dell’ordine la sicurezza e siamo già a lavoro perché l’organizzazione sia impeccabile sia per i festeggiamenti religiosi sia per quelli civili che si terranno regolarmente, seguendo le disposizioni nazionali per il controllo della pandemia» ha dichiarato il sindaco De Prisco.