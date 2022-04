Lions Day domenica 24 Lungomare Trieste altezza Piazza Dante Alighieri.

La pandemia non ha fermato le nostre attività e il nostro impegno e, nel rispetto delle norme e di ogni necessaria cautela, scenderemo in piazza per incontrare la cittadinanza, per far conoscere i nostri principî e le nostre attività, per far sapere alle nostre comunità che possono contare su di noi.

I Lions dei Clubs della Zona13 VI Circoscrizione, che ho l’onore di presiedere, non faranno mancare il loro contributo alla giornata presentando i moltissimi service svolti o in corso di svolgimento, con la partecipazione anche del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’UNISA, delle Associazioni Malati Reumatici (AMAREC) e dei Diabetici e dell’Associazione UMANITAS di Salerno.

Medici specialisti delle diverse discipline offriranno gratuitamente ed all’interno di gazebi predisposti per l’evento, nel pieno rispetto delle normative anti-covid, la valutazione del rischio diabetico, reumatologico e cardiovascolare.

Nella stessa giornata, la giornata mondiale dei Lions, i soci dei Lions e Leo clubs italiani saranno nelle piazze per far conoscere i programmi, le iniziative, i progetti realizzati per i cittadini e per le comunità e per fornire tutte le informazioni su questa splendida e meravigliosa realtà.

Lions Clubs International è la più grande organizzazione di club di servizio al mondo, con quasi 1,4 milioni di soci in circa 47.000 club in tutto il mondo.

I Lions hanno una storia ultracentenaria. Fondata nel 1917, la nostra organizzazione è conosciuta principalmente per la lotta alla cecità che è parte della nostra storia e anche del nostro lavoro quotidiano, ma concentriamo il nostro servizio anche in altre cinque aree: Diabete, Vista, Fame, Ambiente e Cancro Infantile.

SIAMO IL MONDO DI CUI CI PRENDIAMO CURA

Per ulteriori informazioni su Lions Clubs International, visitare il sito web all’indirizzo www.lionsclubs.org – Per ogni ulteriore informazione sul Lions Day è possibile contattare il Presidente della Zona 13 Dr. Dario Caputo al numero 3480158526 oppure mail: eqocap@tin.it