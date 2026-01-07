Lotteria Italia, vinti 50.000€ a Paestum

L’elenco di tutti i 306 biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025 – 2026 con tutti i premi.

La lista dei tagliandi sarà pubblicata a breve nel Bollettino Ufficiale sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli www.adm.gov.it. Dal giorno successivo alla pubblicazione decorrerà il termine di 180 giorni per la presentazione dei biglietti vincenti per la riscossione dei relativi premi.

La Provincia di Salerno fa segnare un biglietto vincitore di 50.000€ venduto a Capaccio Paestum, ma anche un signifiicativo numero di vincite nella categoria delle vincite da 20.000€, ben 5 biglietti vincenti sono stati venduti a Sala Consilina, con ogni probabilità venduti negli Autogrill Est e Ovest sull’Autostrada Salerno-Reggio Calabria.

Altre due vincite da 20.000€ ad Angri ed una a Montesano sulla Marcellana.

Ecco i biglietti vincenti venduti in provincia di Salerno:

G 222437 CAPACCIO PAESTUM SA 50.000,00

B 469167 SALA CONSILINA SA 20.000,00

D 337349 SALA CONSILINA SA 20.000,00

P 230883 SALA CONSILINA SA 20.000,00

D 271564 SALA CONSILINA SA 20.000,00

U 304756 SALA CONSILINA SA 20.000,00

D 475979 ANGRI SA 20.000,00

I 311395 ANGRI SA 20.000,00

L 467975 MONTESANO SULLA MARCELLANA SA 20.000,00

Sei mesi di tempo dalla pubblicazione dell’elenco dei biglietti vincenti: è la “data di scadenza” della Lotteria Italia 2026. I vincitori hanno infatti, come riporta Agipronews, 180 giorni per riscuotere il premio. Ma come fare e dove andare?

Per riscuotere il premio, il tagliando vincente – integro e in originale, deve essere presentato presso uno sportello di Banca Intesa Sanpaolo oppure presso l’Ufficio Premi di “Lotterie Nazionali s.r.l.” (viale del Campo Boario, 56/D – 00153 Roma). Il biglietto può anche essere spedito al suddetto Ufficio, a mezzo di raccomandata A/R. I ogni caso, andranno indicate le generalità e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale). Stesso discorso per i premi ottenuti attraverso un biglietto acquistato online: in questo caso è necessario presentare un documento di identità valido, il codice fiscale, il codice Iban e la stampa del promemoria di gioco oppure del codice univoco della giocata vincente

