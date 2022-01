Linea Verde, seconda puntata dal Cilento domenica 16.

Linea Verde continua, anche questa settimana, a esplorare la provincia di Salerno, nel territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, spingendosi dalle vestigia di Paestum fino ai confini della Basilicata, nella zona di Sapri e Scario. Il viaggio sarà dedicato a tutti quei sapori e a quelle tradizioni che hanno contribuito alla formazione della dieta mediterranea, “patrimonio immateriale dell’umanità”, che proprio qui nel Cilento ha una delle sue case. Il Cilento è infatti uno dei territori italiani con più centenari e da decenni attira l’attenzione di studiosi di tutto il mondo, che cercano di comprendere i legami tra stile di vita, cibo, e longevità.

Beppe Convertini e Peppone racconteranno le storie di pescatori, agricoltori, cuochi, artigiani che hanno scelto di vivere nel Cilento che, con le sue meraviglie naturalistiche, è una zona splendida da scoprire non solo in estate, ma in tutte le stagioni.

E l’olio d’oliva sarà l’elemento cardine per continuare a ragionare di salute e longevità in una terra di centenari come il Cilento: parteciperemo a una raccolta tardiva nella zona di Perdifumo e seguiremo – dal frantoio alla tavola – la produzione dell’olio extravergine d’oliva del Cilento Dop.

La tappa di Sapri sarà particolarmente preziosa per ragionare sul contributo benefico del mare alla nostra tavola: conosceremo i pescatori che, con il loro lavoro, perpetuano un’antica tradizione. Ancora a Sapri incontreremo una famiglia di fornai che prepara ancora “u pane ri pescatori”, “il pane dei pescatori”, e un gelataio molto particolare, che nelle sue ricette utilizza tutti gli ingredienti del suo territorio, anche i più insoliti. Ampia pagina culinaria, da Agnone Cilento a Piaggine, fino a Piano Vetrale per comprendere come gusto e benessere vadano spesso a braccetto nella cucina cilentana, con un finale dedicato alla squisita pizza “ammaccata”.

Linea Verde è un programma di Camillo Scoyni e di Giuseppe Bosin, Andrea Caterini, Dario Di Gennaro, Lucia Gramazio, Carola Ortuso, Yari Selvetella, Nicola Sisto, Marco Zampetti

Regia di Luciano Sabatini, Ciro D’Aniello

Produttore esecutivo Federica Giancola