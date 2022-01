Commercialisti, tavolo di confronto con AdE martedì 18.

Grazie alla sollecitazione congiunta inviata a dicembre per un’urgente interlocuzione dai sindacati dei commercialisti ed esperti contabili di Salerno – ADC, AIDC, AIP/ANDOC, ANC, UGDCEC – la Direzione Provinciale di Salerno dell’Agenzia delle Entrate ha indetto per martedì prossimo, 18 gennaio 2022, un incontro con i rappresentanti delle suddette sigle sindacali per confrontarsi sui problemi che da qualche tempo attanagliano i contribuenti ed i loro commercialisti, impegnati nella risoluzione delle comunicazioni di irregolarità e dei controlli formali, di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/73 (i cosiddetti avvisi bonari).

Come è noto e più volte denunciato anche dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno, sono numerosissime infatti le segnalazioni di intermediari e contribuenti che, ormai da qualche tempo, stanno provando a interloquire invano con gli uffici competenti, tramite il canale CIVIS o tramite PEC, al fine di risolvere questioni connesse ad attività sia di verifica che di controllo riguardanti la posizione fiscale propria e dei loro assistiti.

Obiettivo delle sigle sindacali, come richiesto agli stessi uffici preposti dell’Agenzia, è creare un tavolo di confronto teso ad individuare, in tempi rapidi, una soluzione percorribile per tutti e, in particolar modo, vagliare soluzioni per eventuale ripristino delle attività di front-office e del calendario di appuntamenti dedicati ai professionisti, onde evitare un contenzioso tributario del tutto inutile, che graverebbe in termini economici sui contribuenti e creerebbe un maggiore e dispendioso lavoro per l’ufficio.

Apprezzando il riscontro della Direzione Provinciale, i delegati dei sindacati parteciperanno compatti all’incontro confidando che possa essere proficuo e improntato al principio della collaborazione per dirimere l’annosa questione e garantire una corretta ed efficiente attuazione del rapporto tra contribuenti e Amministrazione Finanziaria, auspicando altresì di poter comunicare a seguire esiti risolutivi ai colleghi e alla vasta platea dei contribuenti interessati.

Salerno, 14 gennaio 2022

ADC Salerno Il presidente Vincenzo Abate

AIDC Salerno Il presidente Valerio Ingenito

AIP/ANDOC Salerno Il presidente Rosario Camaggio

ANC Salerno Il presidente Matteo Cuomo

UGDCEC Salerno Il presidente Salvatore De Franciscis