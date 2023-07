L’industria italiana del gioco d’azzardo ha prosperato durante la pandemia

La pandemia è stato un periodo difficile per moltissime persone. Tutti i settori dal turismo all’industria hanno subito dei grandi cambiamenti nel corso degli ultimi tre anni, ed i risultati sono ancora presenti oggi. Eppure, non per tutti i settori, questi cambiamenti sono stati completamente negativi. Impegnativi, certo, ma per alcuni settori, come ad esempio il settore del gioco online, la tragedia della pandemia aveva nascosto in sé un’opportunità di crescita e di sviluppo.

In questo articolo vedremo come l’industria del gioco d’azzardo ha addirittura prosperato durante la pandemia, e di quali sono i motivi dietro a questo particolare scenario, così inusuale in questi tempi di crisi.

I Settori Colpiti

Durante la pandemia moltissimi settori sono stati colpiti, anche il settore dei giochi. Questi settori hanno subito ritardi, licenziamenti, chiusure e fallimenti che hanno peggiorato una crisi già esistente da molti anni. Nel settore del gioco italiano, la chiusura delle sale a causa del lockdown è stata una dei fattori maggiori di crisi durante il periodo della pandemia. Da qui, possiamo vedere che la pandemia, da un certo punto di vista, ha incentivato i giocatori a provare il gioco online come alternativa al gioco “dal vivo”.

Il gioco d’azzardo online ha preso piede durante la pandemia, ed è stato migliorato anche grazie alla grande affluenza di nuovi clienti e giocatori sempre pronti a provare giochi nuovi e diversi, adatti a tutti i gusti. Il gioco online offre moltissimi vantaggi rispetto al gioco tradizionale. Infatti, essi offrono bonus per giri gratis, guide, recensioni, articoli e molto altro per chi ama tenersi sempre aggiornato sulle ultime novità in campo di gioco.

La Posizione del Governo

Come ha reagito il governo a questo cambio di direzione nell’ambito del gioco d’azzardo? Sono molti i punti da prendere in considerazione, come ad esempio la quantità di lavoratori, di cui l’80% molto giovani, che stanno intraprendendo una carriera in quest’ambito. L’Italia da molto peso al lavoro, di conseguenza il governo deve tenere in considerazione questo aspetto prima di schierarsi con o contro la presenza del gioco d’azzardo sul territorio italiano.

Per di più, c’è da tenere in considerazione che il gioco d’azzardo ha anche una componente di tradizione e cultura, che spesso si manifesta nel gioco del lotto e le sue vincite. Il governo, anche grazie a questo, ha da poco riconosciuto l’importanza di questo settore, e invece di schierarsici contro, ha determinato più regole nuove da mettere in atto per migliorare il settore, e per combattere il problema del gioco d’azzardo illecito, che è ancora molto presente nel nostro paese. Una riforma del gioco d’azzardo deve essere attuata, e con il Governo Meloni vedremo quali saranno le regole da mettere in pratica per fare in modo che questo settore continui a crescere, dal vivo ed in rete, per aumentare i posti di lavoro e le entrate che questo settore garantisce alle casse dello stato. Seppure con dei rischi, il gioco d’azzardo è presente nel nostro tessuto sociale, ed è diventato ancora più presente durante la pandemia.