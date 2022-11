L’inaugurazione di Palazzo Borriello a Colliano.

Il giorno sabato 19 novembre 2022 a partire dalle ore 12:00 si è tenuta la giornata di inaugurazione del Palazzo Borriello di Colliano (SA).

Alle ore 12:00 la giornata ha avuto inizio con la registrazione degli stakeholder e opinion leader accreditati, i quali hanno preso parte alle ore 13:00 allo show cooking dello chef Lorenzo Montoro, del ristorante stellato “Il Flauto di Pan” di Villa Cimbrone (Ravello, SA). Lo chef ha proposto un menù mare e monti, preparato con prodotti del territorio, per illustrare le infinite potenzialità delle eccellenze locali.

Alle ore 17:00 ha preso il via la Tavola Rotonda sul Turismo di Ritorno, alla quale hanno partecipato:

Gerardo Strollo – Sindaco di Colliano

Miriam Di Muro – Assessore alle Attività Produttive Comune di Colliano

Paolo Vuilleumier – Sindaco di Ravello

Rino Rizieri Buonopane – Presidente Provincia di Avellino

Michele Schiavone – Segretario Generale CGIE (in collegamento)

Michelangelo Lurgi – Presidente Rete Destinazione Sud

Alfonso Andria – Presidente Centro Europeo per i Beni Culturali (in collegamento)

Antonino La Spina – Presidente UNPLI Nazionale (in collegamento)

Tony Lucido – Presidente UNPLI Campania

Rosario D’Acunto – Presidente Nazionale ASSOTES

Marcello Formica – Presidente Consorzio Turistico Termale Sele-Tanagro e Coordinatore Provincia di Salerno 2023 Anno del Turismo di Ritorno

Teresa Romano – Presidente Turismo e Tempo Libero Confindustria Benevento e Coordinatrice Provincia di Benevento 2023 Anno del Turismo di Ritorno

Rosanna Repole – Ex Sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi e Coordinatrice Provincia di Avellino 2023 Anno del Turismo di Ritorno

Ha moderato l’incontro la giornalista Margherita Siani.

Al termine della tavola rotonda sono stati firmati i protocolli d’intesa con i comuni della Provincia di Salerno per l’adesione di questi ultimi al programma Ritorno in Italia 2023-2028, promosso dalla Rete Destinazione Sud.

Alle ore 19:30 ha preso il via la cerimonia di inaugurazione e benedizione del Palazzo Borriello alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle istituzioni regionali:

Fulvio Bonavitacola – Vicepresidente della Regione Campania

Franco Picarone – Presidente Commissione Bilancio Regione Campania.

Alle ore 20:00, infine, si è tenuta la visita guidata del palazzo con degustazione di prodotti e vini locali, musica e danze popolari.

“Siamo molto soddisfatti di questa importante giornata – dichiara il Presidente Lurgi – È da anni che sosteniamo l’importanza di valorizzare il territorio del Sele-Tanagro. La Rete Destinazione Sud, nel 2017 ha scelto questo territorio per costituire la prima Destinazione del Sud Italia, con la creazione del primo portale di Destinazione www.destinazioneseletanagrovallodidiano.info. Oggi stiamo lavorando per riportare in questi territori gli italiani nel mondo che desiderano ricongiungersi con le proprie radici. Il programma quinquennale Ritorno in Italia 2023-2028 può rappresentare una fondamentale opportunità per le aree interne e i borghi come Colliano, e la partecipazione alla tavola rotonda di oggi testimonia il fatto che i territori sono pronti a lavorare, insieme, ad un progetto strategico di caratura nazionale e internazionale.”