L’imprenditore digitale salernitano Maurizio Bollo rivoluziona la colazione all’italiana in un video.

Un video per sdoganare che non esiste solo la colazione all’italiana. Questo l’obiettivo di Maurizio Bollo, imprenditore digitale e protagonista dello spot del bar Leodamia di cui è Ceo. La regia e la post-produzione sono state affidate a Mirko Manzo, per un lavoro totale a quattro mani.

“Le idee si sono incrociate ed abbiamo dato vita a questa idea. Il mio obiettivo è stato quello di voler sdoganare una parte della pubblicità che secondo me ultimamente non si vedeva più, ovvero l’esagerazione, se così possiamo dire, rispetto alla classica colazione all’italiana, perché sempre più spesso vediamo importanti pubblicità per quanto riguarda magari il panino o la pizza, però per la colazione all’italiana, che possa essere anche il semplice cornetto, nessuno mai si era esposto. Per questo ho pensato di farlo capire alla mia clientela. A mio avviso, questo spot realmente distrugge tutte le barriere mentali rispetto al fatto che di mattina si mangi una brioche col caffè, e chiaramente la riproduzione durante l’arco della giornata, di tutto ciò che può essere il concetto della colazione all’italiana, perché sicuramente le persone pensano che magari mangiare un buon cornetto vale solo la mattina”.