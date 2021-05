Costiera Amalfitana, gli appuntamenti di maggio a cura di GiraCostiera.

Non sapendo quando e come si sarebbe potuto riaprire quasi in nessun paese si è riuscito a calendarizzare degli eventi. Quasi, poiché, pur nell’incertezza qualcuno ha continuato a lavorare ed oggi ha già pronto la programmazione per l’estate 2021!

Venerdi 7 Maggio Atrani

Piazza Umberto I, h 18.45

Incostieraamalfitana.it – Atrani Muse al…Borgo Incontri d’autore

DANNATAMENTE CHEF!

IL ROMANZO REALE, LONTANO DAI RIFLETTORI DEI DIVI CONTEMPORANEI presentazione del libro di Giuseppe Braccolino e Fabiana Ippolito

con la partecipazione di Alfonso Sarno giornalista de Il Mattino ___________________ Sabato 8 Maggio Maiori

Piazza Raffaele D’Amato, h 10.00

Maiori Festival CINE MAIORI

Accompagnati da una guida turistica, i partecipanti vivranno un’esperienza unica

in un percorso tra i luoghi scelti dal regista Roberto Rossellini, regista e maestro del Neorealismo italiano che scelse Maiori e la Costiera Amalfitana come set

per 4 dei suoi capolavori: “Paisà” nel 1946, “Il Miracolo” (il secondo episodio del film “L’Amore”) nel 1948, “La Macchina Ammazzacattivi” nel 1948

e “Viaggio in Italia” nel 1953.

EVENTO A CONTRIBUTO APERTO

INFO & BOOKING: Ph: +393392829691 | e-mail: info@maiorifestival.it Minori

Largo Solaio dei Pastai, h 18.45

Incostieraamalfitana.it – èPrimavera…fioriscono Libri Momento libri, presentazione dei libri LEZIONI DI MUSICA di Pino Lodato

“DIN DON DOWN di Autilia Avagliano

IL CANCELLO DI FERRO BATTUTO di Alberto Sant’Elia ___________________ Mercoledi 12 Maggio VIGILIA DELL’ASCENSIONE

In Costiera Amalfitana la sera prima dell’Ascensione, che ricorre esattamente quaranta giorni dopo la Pasqua, era tradizione lasciare fuori della finestra una bacinella piena d’acqua – o’ vacille cu ‘e fior – nella quale venivano immersi dei petali di rosa, cimette di menta o di rosmarino o di salvia, e fiori di gelsomino. Pare che a mezzanotte Gesù, prima di ascendere al Cielo, avrebbe benedetto quell’acqua e quei fiori, quale invito agli uomini a non rattristarsi per la sua dipartita dalla vita terrena, poiché, come recita il Vangelo di Matteo:

“io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo“. Al mattino seguente con quell’acqua profumata e bendetta, i membri della famiglia si lavavano il viso in segno di puricazione e di buon augurio. Ravello

Annunziata Historic Building, ore 20.30

Ravello Concert Society AN ALL-MOZART EVENING

Hadimova String Quartet

Patrizio Rocchino violino; Carlo Coppola violino; Paolo di Lorenzo viola;

Dario Nicola Orabona violoncello Musiche:

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Quartet K.156, Quartet K.157, Divertimento K.136, Eine Kleine Nachtmusic K.525

INFO & BOOKING: www.ravelloarts.org ___________________ Venerdi 14 Maggio Atrani

Piazza Umberto I, h 18.45

Incostieraamalfitana.it – Atrani Muse al…Borgo Incontri d’autore

I DIRITTI DEL TURISMO,

PER CHI VIAGGIA E PER CHI OSPITA presentazione del libro di Lucia Cammarota ___________________ Sabato 15 Maggio Minori

Largo Solaio dei Pastai, h 18.45

Incostieraamalfitana.it – èPrimavera…fioriscono Libri Momento Cinema & Musica presentazione dei libri DESTINAZIONE TINA PICA di Gioconda Marinelli A SUON DI PAROLE. DUE RACCONTI IN 13 CANZONI

di Piero Antonio Toma e Lino Blandizzi Ravello

Annunziata Historic Building, ore 20.30

Ravello Concert Society FOUR AMERICAN SOULS

Riccardo Caruso piano musiche:

L.M. Gottschalk: Ossian.Two Ballades Op.4

A.M.C. Beach: Dreaming from “Four Sketches” Op.15

E. MacDowell: Woodland Sketches Op.51 No.1,3,6

Sea pieces Op.55 No.1,2,3,4,5

G. Gershwin: Oh, Lady Be Good!, The Man I love, I’ll build a Stairway to Paradise, Do it again!, That certain feeling, I got Rhythm, Impromptu in two keys, Three Preludes, Sleepless Night, Prelude, Rhapsody in Blue INFO & BOOKING: www.ravelloarts.org ___________________ Lunedi 17 Maggio a Furore si festeggia

SAN PASQUALE BAYLON San Pasquale Baylòn è il protettore dei pasticcieri, dei cuochi, delle donne…

ed è l’inventore dello zabaglione!

A Furore, paese di cui è patrono, si dice che San Pasquale faccia trovar marito alle ragazze nubili che l’invocano:

«San Pasquale Baylonne, protettore delle donne, famme truvà nu bellu marito, janco, rosso e colorito, comme piace a te, o glorioso San Pasquale! E sì nun m’o faie truva’ Nun te vengo cchiù a prega’». Tuttavia, anche le donne sposate si rivolgevano a San Pasquale ma, quest’ultime, per lamentarsi della scarsa “vivacità” dei mariti.

Il santo allora escogitò un preparato a base di uova, zucchero e vino,

che da allora fu detto “San Bayon” (pronuncia sambaiùn)

…e tutto torna! __________________ Mercoledi 19 Maggio Ravello

Annunziata Historic Building, ore 20.30

Ravello Concert Society A JOURNEY INTO MIDDLE-EUROPEAN ROMANTICISM

Nuovo Parsifal piano trio

Jalle Feest violino; Emilia Slugocka violoncello; Anna Paola Milea piano.

F. Schubert: Notturno op. posth. 148 D 897

P. Scharwenka: Trio No.1 Op.100

F. Schubert: Notturno op. posth. 148 D 897
P. Scharwenka: Trio No.1 Op.100
F. Schumann: Duet and Final from Phantasiestücke Op.88
L. van Beethoven: Trio Op.70 No.1 "Ghost Trio"

INFO & BOOKING: www.ravelloarts.org ___________________ Sabato 22 Maggio Ravello

Annunziata Historic Building, ore 20.30

Ravello Concert Society A VIRTUOSO DUEL:
WOLFGANG AMADEUS MOZART
VS MUZIO CLEMENTI

WOLFGANG AMADEUS MOZART

VS MUZIO CLEMENTI

Achille Giordano piano

CONCERT N.2284

W.A. Mozart:12 Variations on “Ah, vous dirai-je maman” K.265/300e, Sonata K.332, Allegro K.400

M.Clementi: Fantaisie avec variations sur l'air "Au clair de la lune" Op.48, Sonata Op.33 No.3
INFO & BOOKING: www.ravelloarts.org

MADONNA DELL’AVVOCATA Pare che nel novembre del 1485 un pastore di Maiori, tal Gabriele Cinnamo, guidato da una colomba, scoprì nella parete del Monte Falerzio un’ampia caverna. L’uomo decise di adibire l’antro a ricovero per se e per i suoi animali e fu così che, nel mentre riposava gli apparve in sogno la Madonna, che gli chiese di erigere in quel posto un altare. … nacque così il Santuario della Madonna Avvocata e una devozione che ancora oggi è tra le più sentite del circondario, atteso che la Madonna Avvocata è annoverata tra le “Sette Sorelle”, le sette Madonne che in Campania godono di enorme seguito e alle quali sono dedicate solenni festeggiamenti… Sulla pagina Facebook di Giracostiera, qualche giorno prima dell’evento, troverete la storia completa del santuario, i dettagli dell’evento e… Atrani Piazza Umberto I, h 18.45

Incostieraamalfitana.it – Muse al Borgo Caro Amore ti scrivo

CANTO D’AMORE… Dieci poeti e poetesse declamano versi propri dedicati al tema dell’Amore

con Lucia Gaeta, Maria Clotilde Cundari, Adele Denza, Carmelina Di Paolo, Vincenzo Galluzzi, Alfonso Gargano, Gerardo Landi, Lucia Ruocco, Annamaria Tagliamonte, Marina Villani

Premio “Caro amore ti scrivo…” migliore whatsapp inviato nel giorno di San Valentino 2021 Incontri d’autore FOGLI E FOGLIE

di Rosaria Zizzo ___________________ Martedi 25 Maggio Minori

Largo Solaio dei Pastai, h 18.45

Largo Solaio dei Pastai, h 18.45
Incostieraamalfitana.it – èPrimavera…fioriscono Libri
Momento Teatro D.
STORIE DI DONNE

STORIE DI DONNE

on Maria Staiano e Wilma Perla attrici, Alyssia Cappotto violista ___________________ Mercoledi 26 Maggio Ravello

Annunziata Historic Building, ore 20.30

Ravello Concert Society Annunziata Historic Building, ore 20.30Ravello Concert Society THE ROMANTIC PASSION

AND POST-ROMANTIC FERVOUR

Paolo Manfredi piano musiche:

CONCERT N.2284

J. Brahms: 3 Intermezzi Op.117

F. Mendelssohn: Variations sérieuses, Op.54

F. Chopin: Mazurka Op.67 No.4, Mazurka Op.63 No.3, Impromptu No.3 Op.51

S. Rachmaninov: Sonata No.2 Op.36

INFO & BOOKING: www.ravelloarts.org ___________________ Sabato 29 Maggio Ravello

Annunziata Historic Building, ore 20.30

Ravello Concert Society MENDELSSOHN, SCHUMANN AND PONCHIELLI

Myra Trio

Marianna Iacono clarinetto; Adriana Mendella clarinetto;

Valeria Lambiase piano
F. Krommer: Concert for two clarinets and piano Op.91

F. Mendelssohn: Clarinet Sonata in E-flat major, MWV Q 15

R. Schumann: Drei Fantasiestücke Op.73 musiche:

A. Ponchielli: Il Convegno (The Meeting),

Divertimento Op.76 for two clarinets and piano INFO & BOOKING: www.ravelloarts.org ___________________ I dettagli dei singoli eventi su Facebook

