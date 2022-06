Liberata in mare, a Marina di Eboli, la tartaruga marina Crudelio!

Ieri ha ripreso la strada di casa Crudelio, un esemplare subadulto di

tartaruga marina caretta caretta, che è stato rilasciato dalla spiaggia di

Eboli. Crudelio era stato recuperato a giugno del 2021 dal personale

dell’associazione”Filicudi Wildlife Conservation” mentre galleggiava alla

deriva al largo delle isole Eolie, avendo difficoltà ad immergersi e

nuotare. Nei primi giorni di cure presso il centro di primo soccorso di Filicudi,

Crudelio ha espulso una gran quantità di materiali plastici ingeriti. Non il

solo dei suoi problemi di salute, visto che ulteriori indagini diagnostiche

hanno mostrato evidenze di infezione generalizzata interessante diversi

organi ed apparati , rendendo necessario il trasferimento dell’esemplare

presso il “Turtle Point di Portici” per ricevere un’assistenza specialistica.

Alla fine Crudelio ha mostrato quanto siano forti gli esemplari di questa

specie ed ha superato egregiamente i suoi problemi di salute guarendo

perfettamente e tornando ad essere idoneo alla vita in natura.

Sappiamo che non sarà una passeggiata per Crudelio, visti tutti i pericoli

ed i tranelli che noi uomini creiamo per questi antichi abitanti del mare.

Tuttavia sappiamo anche che le tartarughe marine hanno straordinarie

capacità di adattarsi alle situazioni più difficili, altrimenti non avrebbero

resistito a tutti gli stravolgimenti accaduti sul nostro pianeta attraverso

le ere geologiche.

L’evento organizzato dall’Associazione “NaturArt”, presieduta da Alfio Giannotti, nell’ambito del progetto “Caretta in Vista”, monitoraggio e assistenza alla schiusa dei nidi di caretta caretta, vede anche la collaborazione dell’associazione l’Ermice di Eboli, l’associazione Noetaa Capaccio/Agropoli ed anche del comitato di quartiere Campolongo Aversansa. L’iniziativa è stata supportata dal comune di Eboli e dall’Assessorato all’Ambiente nella persona dell’Architetto Nadia La Brocca.

(Comunicato redatto dal Dottor Andrea Affuso Direttore Sanitario del “Turtle Point SZN Anton Dohrn” di Portici