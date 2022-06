XXX TRITTICO DEL SOLE. IL  TROFEO “ANGELO MARIA BELMONTE” ASSEGNATO ALLO YACHT “ARIA” DI MATTEO CASABURI

“Aria ”, l’imbarcazione dell’armatore Matteo Casaburi della Lega Navale Italiana ha vinto la trentesima edizione del “Trittico del Sole”, che da venti anni è legata al “Trofeo Angelo Maria Belmonte”, l’imprenditore salernitano, grande appassionato di vela, scomparso venti anni fa, socio fondatore dello “Yachting Club Salerno”, marito dell’avvocato Diana De Bartolomeis, Presidente del sodalizio :” Il “Trittico Del Sole” è il trionfo dell’amicizia ed è diventato ormai un evento di spessore nazionale. Una manifestazione sportiva imperdibile che sta crescendo sempre di più ”. L’avvocato Diana De Bartolomeis Belmonte, insieme alle due figlie Serena e Veronica Belmonte, ha premiato, l’armatore dell’imbarcazione “Aria” di Matteo Casaburi che ha vinto, per il primo anno, il “Trofeo Angelo Maria Belmonte”, un Challenge assegnato a titolo definitivo all’armatore che si aggiudica per tre edizioni consecutive il “Trittico del Sole”. Il Trofeo Challenge dello “Yachting Club Salerno” è stato invece vinto dall’imbarcazione “Wanaka” di Francesco Bove della “Azimut Salerno” che ha vinto nella classe “ Rating FIV”. Seconda classificata nella classe “Rating FIV” l’imbarcazione “Andaleade” dell’armatore Carmine Calvanese della Lega Navale di Salerno. Terza classificata l’imbarcazione “ Ala di Mare” dell’armatore Fabio Di Giacomo dello “Yachting Club Salerno”. Nel raggruppamento “ ORC /Gran Crociera” al primo posto si è classificata l’imbarcazione “ Aria” dell’armatore Matteo Casaburi della Lega Navale di Salerno; al secondo posto “Stella” di Antonio Del Baglivo della Lega Navale di Agropoli e al terzo posto l’imbarcazione “ Athos” del Club degli Avvelenati dello “Yachting Club Salerno” . Per la classe J24 al primo posto si è classificata l’imbarcazione “Canarino Feroce” di Riccardo Grattacaso della Lega Navale di Agropoli; al secondo posto l’imbarcazione “Ossoduro” di Francesco Saverio D’Ambrosio del Club Velico Salernitano e al terzo posto l’imbarcazione “ Viva Papà” di Maddalena Sangiovanni della Lega Navale di Agropoli.

A presentare, insieme a Veronica Belmonte, l’elegante serata di gala che si è tenuta sabato sera nella sede dello “Yachting Club Salerno”, all’interno del Porto Masuccio Salernitano, è stato il Presidente del “Club Avvelenati”, Mimmo Maiorino Balducci, componente del Consiglio Direttivo dello “Yachting Club Salerno” che ha ricordato come si sono svolte le due regate alle quali hanno partecipato dodici imbarcazioni provenienti da tutta la Regione Campania:” Abbiamo avuto molto sole e poco vento, ma poi durante le due giornate di regata, grazie alla determinazione dei giudici di gara che hanno dato comunque avvio alle regate nel Golfo di Salerno, si sono viste delle gare molto belle e avvincenti” . Alla serata hanno partecipato tanti amici che hanno sempre seguito e sostenuto l’importante manifestazione velica: il Consigliere Regionale Franco Picarone ha portato i saluti del Governatore Vincenzo De Luca e ricordato di essere il firmatario di una legge sui Circoli Nautici:” Abbiamo istituito l’Associazione dei Circoli Nautici che con l’adesione di circa trenta Circoli Nautici , anche storici, coltiva l’amore per il mare e promuove la “Giornata del Mare e della Cultura Marina” che si svolge l’11 aprile. Abbiamo costituito anche una Consulta, di cui sono presidente, che sta lavorando per la realizzazione della blue-economy”. A portare i saluti del Sindaco Vincenzo Napoli è stato il dottor Ermanno Guerra, Consigliere dello staff del Sindaco, con Delega alla Cultura, che ha sottolineato l’importanza della manifestazione : “Per una città rivolta al mare, avere società sportive protese a una continua promozione delle attività legate al mare è importante per rafforzare il rapporto della città con il mare e creare l’occasione per far arrivare tanti turisti nella nostra città”. Il dottor Nello Talento, già Consigliere Nazionale del CONI, è sempre presente alla cerimonia di premiazioni:” Ricordare un amico che non c’è più: Angelo Belmonte, con una manifestazione che ha trent’anni di storia, ci consente di vivere un momento di sport, di amicizia e di gioia dopo tanti momenti di tristezza che abbiamo vissuto in questi ultimi due anni”. L’Onorevole Guido Milanese, che non è mai mancato alla cerimonia di premiazione, ha sottolineato l’importanza raggiunta dalla regata ”Trittico del Sole”: ” Rappresenta ormai una pietra miliare nell’ambito degli eventi sportivi di questo territorio : esalta il valore dell’ amicizia e dello sport ed il rapporto di questa città con il mare ”. Il Capitano di Corvetta Antonio Gallo, ha portato i saluti del Capitano di Vascello Attilio Maria Daconto, Comandante della Capitaneria di Porto di Salerno, e sottolineato l’importanza del premio:” La Capitaneria di Porto è sempre affianco a questa manifestazione che diffonde, soprattutto tra i giovani, l’amore per il mare e per la vela ed è ormai un punto di riferimento per tutta la Campania: è bello vivere questi momenti di normalità “. Il Presidente della Federazione Italiana Vela Campania, Francesco Lo Schiavo, ha ricordato che la manifestazione è calendarizzata dalla FIV: ” Fa parte ormai della storia velica dell’intera Regione. Una manifestazione che con grande energia organizzativa viene portata avanti da questo storico Club e che ogni anno riesce ad attrarre grande interesse e l’attenzione di tutti” . Il professor Francesco D’Episcopo, già Docente di Letteratura Italiana all’Università Federico II di Napoli, ha sottolineato il rapporto di Salerno con il mare:” Il nostro è un territorio montuosamente marino. Salerno è una città del mare e del vento, senza il quale non si potrebbe veleggiare. Questa manifestazione congiunge l’attività sportiva a quella culturale”.

Oltre alle autorità presenti, hanno premiato i velisti vincitori: la concertista Giuseppina Gallozzi dell’Associazione Culturale Cypraea; l’ingegner Nicola Falcone, la dottoressa Roberta Puorro, la professoressa Patrizia De Bartolomeis; Veronica e Serena Belmonte, il dottor Gabriele Gioia, Gerardo D’Alessandro , il dottor Raffaele Ansalone e il velista Giuseppe Guida . Un riconoscimento per la loro bravura, professionalità e puntualità è stato dato ai Giudici di Regata : Roberto Miraglia, Ferdinando Picariello e Bruno Cianciullo e a Maria e Peppe Gallo che hanno seguito le regate con la loro barca di appoggio alla giuria. Un apporto tecnico all’organizzazione è stato offerto dai soci del “Club Velico Salernitano”, presieduto dalla dottoressa Elena Salzano, con il Vicepresidente Giancarlo Napoli, il Segretario Luciano Ragazzi, il Consigliere Mario Rinaldi e il Revisore dei Conti Rocco Fasciani. Per la Lega Navale di Salerno, presieduta dall’ingegner Fabrizio Marotta, erano presenti le Consigliere Serena Carluccio e Mariella Notari e il velista Giuseppe Guida. Presente anche il Presidente del “Rotary Club Salerno Duomo”, il dottor Vincenzo Abate e la presidente del “Rotaract Club Salerno”, la dottoressa Simona Levi. Oltre ai tanti sponsor e alle istituzioni come la Regione Campania, la Provincia di Salerno , il Comune di Salerno, la Camera di Commercio di Salerno, l’Autorità di Sistema Portuale , la Guardia Costiera, il CONI, la Federazione Italiana Vela, hanno sostenuto la manifestazione anche il “Centro Artisti Salernitani”, presieduto dalla professoressa Elena Ostrica , il “Club Auto Storiche di Salerno”, presieduto da Dino Nardiello, rappresentato da Gerardo D’Alessandro, e per la prima volta la “International Yachting Fellowship of Rotarians” di Salerno presieduta dal Commodoro Ernesto Levi :” La nostra presenza vuole essere un modo per ricordare i tanti amici del mare che non ci sono più. La flotta di Salerno ha voluto anche offrire una targa, un premio speciale, al dottor Antonio Del Baglivo, che è stato per sedici anni Presidente della Lega Navale di Agropoli, e che ha partecipato con grande entusiasmo alla regata”. Oltre al settantenne Antonio Del Baglivo, ha partecipato, anche se non fisicamente, ma attraverso l’invio di una lettera alla presidente De Bartolomeis, lo storico velista salernitano Raffaele Ricci che vive a Bari. Ricordato, durante la serata, il compianto armatore Marco D’Arcangelo che con la moglie Serena Mori, venuta da Firenze, ha sempre partecipato alle regate del “Trittico del Sole” ed ha anche ricevuto la targa di “Gentiluomo del Mare”. Commossa ed emozionata, ma soprattutto soddisfatta per il successo della manifestazione la Presidente Diana De Bartolomeis che ha ricordato che il Trofeo Angelo Belmonte è realizzato grazie alla sinergia che si è creata con tutte le altre associazioni velistiche: ” Una partecipazione di affetto che mi gratifica e mi emoziona”. (Foto di Matteo Maresca).

Aniello Palumbo