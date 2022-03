Le fermate della salute, parte la campagna Asl Salerno di screening tumorale.

“Fai la prima mossa con le fermate della salute“, è questo lo slogan che accompagnerà l’edizione 2022 della campagna a supporto degli screening oncologici gratuiti per Colon Retto, Cervice Uterina, Mammella e Melanoma, realizzata dalla Regione Campania in collaborazione con l’Asl Salerno.



Il tour, come tradizione, parte da Salerno, con le prime due tappe:

lunedì 7 marzo 2022 – Largo A.Santelmo

martedì 8 marzo 2022 – Piazza della Concordia

Il camper stazionerà con i suoi operatori dalle ore 9.00 alle ore 18.00.



CONFERENZA STAMPA – Lunedì 7 marzo, alle ore 11.30, il Direttore Sanitario Aziendale dott. Ferdinando Primiano, il Sindaco di Salerno dott. Vincenzo Napoli, insieme ai referenti delle quattro linee di screening, terranno una conferenza stampa per presentare l’iniziativa, illustrando gli obiettivi, le tappe del percorso, e le modalità di svolgimento della campagna.



Il Tour, che prevede 20 tappe in altrettanti comuni del territorio provinciale, si propone di riavvicinare l’utenza e rilanciare le attività di screening dopo l’emergenza pandemica, informando e sensibilizzando la cittadinanza sulle attività in essere.



Queste le fasce di popolazione interessate:

 Cervice Uterina (Pap-Test): coinvolge le donne in età compresa tra i 25 e 64 anni

 Screening Mammografico: coinvolge le donne in età compresa tra i 50 e 69 anni

 Colon Retto: coinvolge donne e uomini in età compresa tra i 50 e 74 anni

 Melanoma: coinvolge donne e uomini di tutte le età.



Quest’anno, novità assoluta, sarà possibile sottoporsi a mammografia direttamente a bordo del poliambulatorio mobile, previa prenotazione telefonica.



Per informazioni e prenotazioni di tutti i quattro screening rivolgersi ai seguenti numeri, attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00



Screening Mammografico, Colon Retto: 081 9212 227 – 081 9212 158

Pap-Test: 081 9212 350 – 081 9212 299



L’Asl Salerno invita la cittadinanza a partecipare attivamente alle attività di screening, sottoponendosi ai controlli previsti, per il bene e la salvaguardia della propria salute.



La campagna “Fai la prima mossa con le fermate della salute” si avvale del patrocinio del Comune di Salerno, dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Salerno, e dell’Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Salerno.



Tutte le prestazioni e le attività si svolgeranno nel pieno rispetto delle misure anti-Covid.