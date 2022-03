Torna in campo la Jomi, c’è il recupero contro Pontinia. Coach Laura Avram: “C’è bisogno del sostegno di tutti, noi siamo pronte alla battaglia”.

Torna in campo la Jomi Salerno. Capitan Napoletano e compagne affronteranno domani sera (mercoledì 2 marzo) alle ore 18:30 alla Palestra Caporale Maggiore Palumbo il Pontinia nel recupero della seconda giornata di ritorno della serie A Beretta femminile. Il team salernitano, attualmente al terzo posto in classifica con 24 punti all’attivo, non sta di certo attraversando un buon momento sotto il profilo dei risultati e sono ora chiamate ad un pronto riscatto. “Nei momenti bui – afferma il tecnico Laura Avram – che possono capitare nel corso di una stagione la cosa più importante per una squadra è il carattere, ora è giunto il momento di tirare fuori gli artigli. Nel corso della settimana ci siamo allenati benissimo, dal punto di vista fisico stiamo sicuramente meglio rispetto alla scorsa settimana. In questi frangenti abbiamo bisogno della grande esperienza delle atlete straniere, insieme a tutto il gruppo, alle atlete che hanno vinto tanto a Salerno bisogna creare un grande muro”. Il trainer della formazione salernitana Laura Avram poi ci tiene a sottolineare ed a concludere: “Troppi canti intorno a questa partita, per quanto ci riguarda dobbiamo mettere in pratica solo quello che abbiamo allenato e giocare di squadra, in modo particolare in difesa. Pontinia sicuramente sta attraversando un ottimo periodo di forma, non bisogna dimenticare però che giochiamo a Salerno. C’è bisogno del sostegno di tutti, noi siamo pronte alla battaglia”.