Inps, novità per la visita di revisione dell’ Invalidità civile.

a cura di Alfonso Angrisani esperto in relazioni sindacali

Cambia la procedura per la visita di revisione dell’ Invalidità civile , l’Istituto Nazionale della previdenza sociale ,con il messaggio n. 926 del 25 febbraio 2022 aggiorna le modalità operative, con il fine di semplificare e velocizzare le procedure per la revisione dell’invalidità e per ridurre gli adempimenti previsti per i contribuenti.

L’ interessato avrà la possibilità di caricare , sul portale INPS, la documentazione utile per consentire alla Commissione Medica di procedere alla valutazione per atti, e accertare la permanenza delle condizioni che hanno portato al riconoscimento dell’invalidità.

La trasmissione avverrà quattro mesi prima della data prevista per la visite presso le Commissioni Mediche.

Con il fine di semplificare e velocizzare le pratiche all’interessato sarà inviato un invito ad allegare la documentazione sanitaria richiesta tramite il servizio online “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile”.

La revisione dell’invalidità senza visita diretta è stata introdotta dal decreto Semplificazioni n. 76/2020