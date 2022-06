laFeltrinelli Acciaroli, tutti gli appuntamenti estivi, si comincia con Roberto Saviano venerdì 24.

laFeltrinelli ad Acciaroli, la nuova libreria che ha inaugurato a inizio maggio offrendo agli abitanti e ai lettori stagionali un ritrovo culturale e una proposta editoriale che riflette il territorio e apre le braccia al Mediterraneo, presenta (R)Estate con laFeltrinelli, la rassegna estiva in programma dal 24 giugno al 25 agosto ogni giovedì all’ora dell’aperitivo sulla terrazza sovrastante la libreria, assieme a scrittori e musicisti tra cui Simonetta Agnello Hornby, Lorenzo Marone, Roberto Colella, Marco Marsullo.

Un percorso in otto tappe realizzato con la collaborazione della redazione degli studenti dei comuni di Pollica, Agropoli, Casalvelino e Vallo della Lucania: un team di una ventina di ragazzi delle Scuole Secondarie che ha contribuito all’organizzazione del palinsesto e che, in occasione dei singoli appuntamenti, vestirà gli inediti panni di relatore intervistando e dialogando con gli autori protagonisti.

Ad aprire idealmente la stagione estiva l’atteso incontro con Roberto Saviano che venerdì 24 giugno alle ore 19.30 presenta e firma le copie di Solo è il coraggio (Bompiani) dedicato alla figura di Giovanni Falcone. Un romanzo che racconta una pagina fatidica della nostra storia, illumina la vita di un uomo che, nel pieno della carriera, fu in realtà al culmine del suo isolamento. E leva il canto altissimo della sua solitudine e del suo coraggio.

Il primo dei giovedì dedicati alla letteratura, il 30 giugno alle 19.30, lo battezza la scrittrice Federica de Paolis, vincitrice del Premio Internazionale di Letteratura Città di Como 2020 per il miglior thriller, che presenta Le distrazioni (HarperCollins): un romanzo dove al centro dell’azione si rifugia la stabilità fugace di una giovane coppia in difficoltà, appesa a un filo sottilissimo che potrebbe rompersi da un momento all’altro.

Si prosegue poi il 7 luglio con Simonetta Agnello Hornby la cui dedizione alle problematiche giovanili, alle vittime di violenza domestica e agli oppressi ha contrassegnato sia la sua carriera di avvocato che la sua scrittura. Il suo ultimo libro La cuntintizza (Mondadori) è un dialogo tra due generazioni a confronto, quella dell’autrice e quella della nipote, e sui piccoli rituali della quotidianità capaci di generare intesa e affinità emotiva.

Chi l’ha detto che, dopo i trent’anni, gli uomini non hanno paura di restare single? E che l’orologio biologico esiste solo per le donne? Marco Masullo, ospite giovedì 14 luglio, si confronta con alcuni luoghi comuni a partire da Tutte le volte che mi sono innamorato (Feltrinelli). Un romanzo schietto e satirico in cui l’autore si fa portavoce di una generazione, raccontando storie di relazioni dal punto di vista degli uomini: i loro sogni, i loro desideri, ma anche le ombre, le sfide e la paura del fallimento.

A seguire, giovedì 21 luglio, Roberto Alajamo presenta La strategia dell’opossum (Sellerio), la seconda avventura di Giovanni Di Dio, detto Giovà, lo sprovveduto metronotte, investigatore controvoglia, che si colloca a metà tra il siciliano descritto da Giuseppe Tomasi di Lampedusa, che aspira solamente al sonno, e il candido Giufà della tradizione popolare. La programmazione di luglio si conclude giovedì 28 con Roberto Colella, frontman del gruppo musicale La Maschera, che introdurrà dal vivo l’ultimo album Sotto chi tene core.

Ad agosto il suggestivo palcoscenico della terrazza laFeltrinelli di Acciaroli ospita Lorenzo Marone, con Le madri non dormono mai (Einaudi, giovedì 4 agosto), Sara Bilotti con Eden (HarperCollins, giovedì 18 agosto) e Matteo Saudino, docente di filosofia e storia diventato celebre per il suo canale YouTube, con La filosofia non è una barba (Vallardi, giovedì 25 agosto).

Tutti gli appuntamenti in programma sono accompagnati dalle ore 19.00 dall’aperitivo a cura di Jazzy Bar Acciaroli.

Infine, dal mese di giugno la libreria ospita anche un nutrito calendario di appuntamenti all’interno del programma Pollica 2050 a cura del Comune di Pollica Acciaroli. Tra gli ospiti: Mauro Ruggero, Potito Ruggero con Federico Taddia, Andrea Ciucci, Costantino Esposito.