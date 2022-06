Il legame tra letteratura e intrattenimento si fa sempre più stringente

Da sempre la letteratura influenza il cinema, la televisione e il mondo dei giochi ma, se possibile, negli ultimi anni questa contaminazione si è fatta ancora più stringente e oggi andremo proprio a vedere quali sono i prodotti dell’intrattenimento che si sono ispirati alla letteratura e, nello specifico, a quella fantasy con ottimi risultati dal punto di vista degli incassi e della critica.

Game of Thrones ha segnato un’epoca, così come lo farà The Witcher

Game of Thrones, il Trono di Spade tradotto in italiano, è sicuramente la serie televisiva che nella storia recente ha riscosso il maggior successo di pubblico e della critica. La serie, prodotta da HBO, è composta da 73 episodi divisi in otto stagioni ed è andata in onda dall’aprile 2011 al maggio 2019, frantumando ogni record come leggiamo su Everyeye. La serie è tratta dai romanzi fantasy di George R. R. Martin “Le cronache del ghiaccio e del fuoco” e racconta delle mille macchinazioni e vicissitudini vissute dai protagonisti nella lotta al Trono di Spade. Sulla scia del successo riscosso dal Trono di Spade, negli ultimi anni si sono sprecati i prodotti televisivi e cinematografici ispirati a i libri fantasy e uno dei meglio riusciti è sicuramente The Witcher, serie televisiva distribuita da Netflix a partire dal 2019 che è ispirata ai romanzi “La Saga di Geralt di Rivia” dell’autore polacco Andrzej Sapkowski. L’opera di Sapkowski negli anni precedenti ha ispirato anche un videogioco, come accaduto già tante altre volte in passato.

Quelli dei videogiochi e delle serie televisive, però, non sono gli unici settori dell’intrattenimento che hanno attinto a piene mani della letteratura fantasy e anche il gioco d’azzardo ne è sempre più influenzato con società come William Hill che parlano anche di libri slots ed hanno all’interno della propria offerta slot machine come Book of darkness, ispirate a loro volta a scenari fantastici simili a quello di The Witcher.

The Man in the High Castle: un capolavoro in un mondo distopico

L’Uomo nell’alto castello è una serie televisiva tratta dal romanzo fantasy di Philip K. Dick intitolato “La svastica sul sole” edito nel 1962. La serie televisiva, disponibile su Amazon Prime Video, è ambientata in uno scenario immaginario e distopico in cui a vincere la Seconda Guerra Mondiale sono stati i tedeschi e i giapponesi che governano il mondo ed esercitano la propria influenza sugli Stati Uniti. Gli stessi Stati Uniti sono divisi in due parti: a ovest è presente la dominazione del Giappone, mentre ad est a governare è il Reich Nazista. La serie televisiva si compone di cinque stagioni e narra le vicissitudini di Juliana Crain, una brillante ragazza di San Francisco che farà di tutto per scoprire la verità e si renderà protagonista di diversi viaggi nel tempo nel tentativo di invertire l’ordine delle cose.

Come abbiamo raccontato anche noi di Gazzetta di Salerno, praticamente da sempre, l’arte, la letteratura e l’universo cinematografico hanno viaggiato a braccetto, ma negli ultimi anni questo legame si è esteso anche ad altri settori dell’intrattenimento come il gioco d’azzardo e la sensazione è che nei prossimi anni questa tendenza andrà a consolidarsi ulteriormente.