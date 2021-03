La scuola chiusa è un crimine di pace, la manifestazione del Coordinamento Scuole Aperte davanti alla Regione.

Davanti alla sede della Regione Campania in Via Santa Lucia hanno suonato centinaia di campanelle e sono state distribuite bottiglie di latte al Plutonio per chiedere l’immediata riapertura delle scuole. Così hanno deciso di protestare oggi i genitori per la scuola in presenza dell’associazione Scuole Aperte Campania.

Genitori, insegnanti e studenti provenienti da tutte le province campane si sono ritrovati per chiedere che la Regione si adegui alle indicazioni del Governo Draghi e riapra le scuole che in Campania dall’inizio dell’anno scolastico sono state in presenza solo pochissime settimane a causa di continue ordinanze regionali di chiusura. Tutti i presenti in coro hanno letto l’articolo 3 è l’articolo 34 della Costituzione che sanciscono il diritto all’uguaglianza e all’istruzione e poi hanno ricordato alle Istituzioni quali sono i doveri di un’amministrazione sensibile ai bisogni dei cittadini. Gli studenti campani non devono essere mai più lasciati indietro.

Scuole Aperte Salerno, tra i principali organizzatori della Manifestazione, ringrazia Napoli e tutte le altre province campane, oltre gli innumerevoli Comuni che stanno conducendo questa necessaria battaglia di umanità.