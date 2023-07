La Luminaria di San Domenico a Praiano da martedì 1 a sabato 5 agosto

Da martedì 1 agosto a sabato 5 agosto 2023 Praiano si illuminerà con luci e colori per il rinnovarsi di una tradizione secolare: la Luminaria di San Domenico.

Le origini della manifestazione vengono fatte risalire ad una antica leggenda: mentre Giovanna era in attesa di Domenico, una notte sognò di portare nel grembo un cane, che poi fuggì da lei tenendo tra i denti una torcia accesa. La madrina invece vide il futuro figlioccio con una stella sulla fronte.

Il cane simboleggiava la fedeltà e la torcia l’ardore della carità con la quale San Domenico avrebbe incendiato il mondo, mentre la stella significava lo splendore della verità con cui il nascituro avrebbe rischiarato le menti offuscate dall’errore. Il cane, la torcia e la stella divennero così i simboli di San Domenico e dei frati dell’ordine da lui fondato.

La Luminaria di San Domenico ripropone la tradizione con l’elemento fuoco come protagonista assoluto, a partire dall’accensione di circa 3000 candele lungo il decoro maiolicato di Piazza San Gennaro, per proseguire per le vie del paese fino ad arrivare al Convento. Il tutto grazie al prezioso lavoro dello Staff della Luminaria, bambini e ragazzi coadiuvati da adulti che, nei giorni che precedono l’evento, con dedizione e impegno, realizzano artigianalmente le fiaccole con latte, olio e stoppini.

Anche per questa edizione vi saranno numerosi spettacoli e installazioni con il calore del fuoco e la magia delle forme che si susseguiranno tutte le serate fino al 4 agosto 2023.

Sabato 5 agosto 2023, serata conclusiva dell’evento 2023, ritorna a Praiano la compagnia belga Pyronix Production per proporre lo spettacolo PANDORA coreografato sulle note interpretate dal vivo dai 30 elementi della Nuova Orchestra Alessandro Scarlatti, diretti dal M° Marco Attura.

Lo spettacolo Pandora ci riporterà indietro di qualche secolo, ai giorni di gloria delle divinità greco-romane.

Imbarcato con Caronte, traghettatore dell’Ade, allo spettatore sembrerà vestire i panni di un eroe, incontrando le divinità più famose con la consapevolezza che il vaso di Pandora non finirà mai di svelare i suoi segreti.

La Luminaria di San Domenico è realizzata dal Comune di Praiano con il supporto creativo e logistico di Pelagos – Associazione che, 22 anni fa, ideò con il suo presidente Gennaro Amendola, l’intera manifestazione, e in collaborazione con la Parrocchia di San Gennaro.

L’evento ha ricevuto il patrocinio della Regione Campania, della Provincia di Salerno, del Distretto Turistico Costa d’Amalfi e dell’Ente Parco Regionale del Monti Lattari.

La partecipazione a tutte le giornate dell’evento è libera e gratuita

Luminaria_di_San_Domenico_2023_Programma_WEB_ITA