Guida passo passo al gioco del blackjack online

Il blackjack si presenta in molte forme diverse e con una serie di regole differenti. Come nel baccarat, le carte vengono distribuite da una cosiddetta “scarpa”.

Non ci sono sempre tanti mazzi in uso, ma la variante più comune del blackjack online è quella con 6 mazzi diversi mescolati in una grande “scarpa”. La scarpa è solo un supporto di plastica che contiene le carte per il dealer.

In questa guida vi spiegheremo in dettaglio come si gioca a blackjack.

Il giocatore acquista le fiches

Prima di iniziare a giocare al tavolo, è necessario acquistare le fiches. La maggior parte dei casinò tradizionali non consente più di giocare con denaro reale.

Di norma, ogni casinò ha una propria denominazione, con la quale è possibile scambiare denaro reale. Questo è molto facile da fare in tutti i casinò: basta andare direttamente al tavolo, scegliere il proprio posto e mettere sul tavolo la somma di denaro che si desidera giocare.

Non date il denaro al croupier, perché in tal caso non accetterà la scommessa. Mettete l’importo direttamente sul tavolo e il croupier lo scambierà in fiches del casinò.

Il croupier smista il denaro in modo che sia facilmente riconoscibile sul tavolo, e spesso c’è un “pit boss” che controlla che tutto si svolga secondo le regole, verificando l’importo che il croupier ha steso.

Il croupier si recherà quindi nel suo porta-fiches e vi darà delle fiches della stessa denominazione della somma di denaro che avete messo sul tavolo. A questo punto spingerà le fiches verso di voi e diventeranno ufficialmente vostre.

Il giocatore piazza una scommessa

Quando si è pronti per iniziare a giocare a blackjack online, la prima cosa da fare è piazzare una puntata nel cerchio delle scommesse (a volte è anche un quadrato).

Spesso il tavolo presenta un cartello a sinistra o a destra che indica il livello di puntata del tavolo.

La stragrande maggioranza dei casinò ha tavoli in cui la puntata minima è di 5$ o 5€. L’importo massimo che si può giocare varia da casinò a casinò, ma in genere è piuttosto elevato.

Il mazziere distribuisce le carte ai giocatori

Dopo aver piazzato la propria puntata, il mazziere inizierà a distribuire le carte in modo orario: una carta per tutti i giocatori intorno al tavolo con il valore nominale visibile e una carta per se stessi con il valore nominale nascosto.

Poi distribuisce un’altra carta a ciascun giocatore con il valore nominale alzato e infine distribuisce una carta a se stesso con il valore nominale visibile.

Pertanto, ogni giocatore avrà due carte con il valore nominale visibile davanti a sé. Il banco, invece, avrà solo una carta visibile e l’altra nascosta.

Il giocatore decide come giocare la sua mano

Il mazziere inizia a distribuire le carte al giocatore che si trova direttamente alla sua sinistra (detto anche “prima base”), quindi attende che questo giochi la sua mano.

Avrete di fronte a voi due carte con un valore nominale visibile. La prima cosa da fare è sommare il valore della mano, ottenendo così un punteggio totale che varia da 4 a 21.

Se vi vengono distribuiti un dieci, un fante, una regina o un re, noti anche come il cosiddetto valore di livello e un asso, allora avete appena colpito un blackjack.

Questo è l’optimum nel gioco del blackjack online perché un blackjack paga 3 a 2 (o 1,5 volte l’importo scommesso).

L’importo viene pagato immediatamente, a condizione che il banco non abbia un asso. Se il banco ha un asso, è possibile ottenere un’assicurazione sulla mano.

Se anche il banco ha un blackjack, non si perde nulla, ma non si vince nemmeno nulla.

Il mazziere gioca la sua mano

Sappiamo cosa state pensando: “Ci sono così tante opzioni, come faccio a sapere qual è la scelta migliore in ogni situazione?”.

In realtà non è così difficile come si potrebbe pensare: tutto dipende da ciò che il banco mostra nella sua mano (la carta del banco che ha un valore nominale visibile, che tutti i giocatori possono vedere).

Per ottenere i migliori risultati, dovreste sempre utilizzare la strategia perfetta per il blackjack online.