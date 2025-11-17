La forza della comunicazione, professionisti sanitari a congresso

I professionisti sanitari delle 18 specializzazioni appartenenti all’Ordine TSRM e PSTRP di Salerno, per il consueto congresso annuale, hanno scelto la “comunicazione” come tematica di approfondimento formativo.

I sanitari riconoscono nella “forza della comunicazione” una grande leva per migliorare la qualità delle cure, in quanto permette una migliore comprensione tra colleghi dello stesso team, nelle aree multidisciplinari e soprattutto con i pazienti. Il convegno promosso dall’Ordine TSRM e PSTRP di Salerno ha registrato il tutto esaurito con oltre 100 partecipanti, ha rappresentato un momento centrale di confronto sulle nuove dinamiche comunicative nel settore sanitario, con un programma ricco di interventi autorevoli e una forte partecipazione dei professionisti.

Il congresso si è aperto con i saluti istituzionali e ha visto alternarsi esperti, rappresentanti delle professioni sanitarie e docenti universitari, che hanno approfondito temi cruciali: dalla comunicazione etica all’impatto delle tecnologie, dal burnout alla comunicazione non verbale, fino alle tecniche esperienziali e alla centralità della relazione empatica con il paziente.

Grande interesse ha suscitato anche la tavola rotonda interprofessionale dedicata al valore della comunicazione efficace nelle diverse discipline sanitarie, con il contributo dei presidenti e delegati delle Commissioni d’Albo dell’Ordine.

Pecoraro ha evidenziato come il tema della comunicazione sanitaria sia oggi una leva strategica non soltanto per migliorare l’efficacia clinica, ma anche per rafforzare la fiducia tra professionisti, pazienti e istituzioni. L’Ordine, in quest’ottica, conferma il proprio impegno nel proporre percorsi formativi innovativi e capaci di rispondere alle sfide contemporanee.

La giornata si è conclusa con un forte apprezzamento da parte dei partecipanti e con l’annuncio di nuove iniziative in programma nei prossimi mesi, a conferma della volontà dell’Ordine di promuovere una cultura della comunicazione sempre più moderna, responsabile ed efficace.

A margine dell’evento, il Presidente dell’Ordine TSRM e PSTRP di Salerno, Carmine Pecoraro, ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti complimentandosi con tutto il Direttivo:

“Un inaspettato successo del corso formativo sulla comunicazione che ci porta subito a creare un sequel con approfondimenti specifici sulla comunicazione dei professionisti sanitari.

Non a caso il convegno di oggi sulla comunicazione perché “comunicare bene” rappresenta una forza in più dei professionisti sanitari per far dialogare nei team multidisciplinari e soprattutto con i pazienti. Una buona comunicazione permette anche una migliore umanizzazione delle cure, la soddisfazione del paziente e la comprensione che permette talvolta anche il rispetto delle terapie domiciliari.

Di fatto la forte affluenza e partecipazione al convegno, le tante domande dei nostri iscritti, ci impegniamo a creare dei momenti nuovi per approfondire la comunicazione sui social media, la gestione delle fake news, il ricorso alle chatbot di intelligenza artificiale generative.

Dunque, lanceremo nei prossimi mesi altri percorsi di aggiornamento che riguardano la comunicazione digitale e l’AI per formare migliori professionisti sanitari della comunità»

