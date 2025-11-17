La Salernitana vince ad Altamura e si riprende la vetta: rimonta da squadra vera

La sconfitta del Catania a Casarano aveva riaperto i giochi in testa alla classifica, offrendo alla Salernitana una possibilità inattesa: tornare al primo posto. I granata non hanno lasciato scappare l’occasione. Ad Altamura è arrivata una vittoria pesantissima, costruita con carattere, sofferenza e una rimonta che conferma la solidità del gruppo guidato da Giuseppe Raffaele.

Davanti a oltre mille tifosi giunti dalla Campania, la Salernitana ha saputo reagire alle difficoltà e ha portato a casa tre punti che profumano di maturità.

La formazione e l’avvio complicato

Raffaele deve fare i conti ancora con l’emergenza: out Cabianca, indisponibile anche Antonio Pio Iervolino per un affaticamento. Confermato il 3-4-2-1, con Matino, Coppolaro e Golemic a protezione di Donnarumma. Liguori e Anastasio presidiano le corsie, Tascone e Capomaggio la mediana con Di Vico preferito dal primo minuto. Davanti spazio al tandem mobile composto da Achik e Inglese.

L’Altamura risponde con un 3-4-3 propositivo: Viola tra i pali, Silletti-Poli-Lepore dietro, Crimi e Dipinto in mezzo, Grande e Mogentale sugli esterni. Tridente con Rosafio, Curcio e Simone.

I pugliesi partono forte, spinti da un D’Angelo gremito. La Salernitana soffre l’aggressività avversaria e al 10’ va sotto: cross dalla destra, palla rimessa in mezzo da Grande, stacco vincente di Rosafio che anticipa tutti e batte Donnarumma.

I granata reagiscono, ma faticano a trovare spazi. Inglese di testa impegna Viola, poi Di Vico sfiora il pari: il suo tiro a botta sicura viene salvato sulla linea da Zazza. Prima del riposo, Curcio sfiora il raddoppio in diagonale.

La rimonta nella ripresa

Nel secondo tempo la musica cambia. La Salernitana rientra con più decisione e al 5’ trova subito l’episodio che gira il match: Tascone viene atterrato in area, dopo un rapido check VAR l’arbitro conferma il rigore. Dal dischetto Liguori è glaciale e firma l’1-1.

L’Altamura prova a reagire e troverebbe anche il gol con Simone, ma la rete è annullata per fuorigioco dopo revisione VAR. Donnarumma è provvidenziale poco dopo, ipnotizzando ancora Simone, anche lui in posizione irregolare.

Raffaele cambia: dentro Ferrari e Achik per dare peso e freschezza. I granata salgono di colpi e Achik sfiora il gol con un destro a giro che esce di un soffio.

Nel finale la partita diventa un’altalena di emozioni. Inglese ci prova in rovesciata, Mbaye respinge sulla linea. E quando tutto sembra indirizzato verso il pareggio, arriva l’episodio che fa esplodere il settore ospiti: al 91’, Florio colpisce Ferrari con un piede troppo alto. Altro rigore.

Sul punto di battuta va Golemic: conclusione secca, Viola battuto, 1-2.

Nel recupero Raffaele inserisce Quirini e Frascatore per blindare il risultato. Missione compiuta.

Raffaele: “Vittoria da grande gruppo. Il primo posto conta alla fine”

Al termine della gara, il tecnico granata sottolinea la forza mentale dei suoi:

“Contava vincere, soprattutto in un momento complicato per via degli infortuni. Rimontare partite così significa che il gruppo è unito e maturo. Abbiamo sofferto, ma abbiamo creato tanto. È la Serie C: nessuna gara è semplice”.

Sui suoi attaccanti, ancora a secco:

“Non vanno criticati. I bomber vivono periodi in cui la palla non entra. Lavorano bene e torneranno presto a farci vincere le gare”.

Sulla classifica:

“Essere primi fa piacere, ma il mio obiettivo è esserlo alla fine. La squadra sta dando tutto, anche in un momento di fisiologica stanchezza”.

Poi un elogio alla difesa:

“Golemic, Matino e Coppolaro stanno crescendo molto. Sono segnali importanti”.

Una vittoria che pesa

La Salernitana lascia Altamura con tre punti dal valore specifico altissimo:

primato riconquistato ,

, reazione di squadra ,

, fiducia ritrovata ,

, un settore ospiti in festa a testimoniare la passione della piazza.

Ora la concentrazione è tutta sulla prossima sfida con il Potenza, ma la sensazione è chiara: questa Salernitana sa soffrire, sa rialzarsi e vuole restare in alto. Dove i granata storicamente sentono di appartenere.

Tabellini

TEAM ALTAMURA (3-4-3): Viola; Silletti, Zazza, Poli; Lepore (41′ st Mbaye), Mogentale, Franco (41′ st Nazzaro), Grande (32′ st Florio); Crimi (32′ st Dipinto), Rosafio (13′ st Simone), Curcio. A disposizione: Spina, Agostinelli, Esposito, Ortisi, Nicolao, Dimola, Peschetola. Allenatore: Mangia

SALERNITANA (3-5-2): Donnarumma; Coppolaro, Golemic, Matino; Liguori (51′ st Quirini), Tascone, Di Vico (25′ st Achik), Capomaggio, Anastasio (51′ st Varone); Ferraris (25′ st Ferrari), Inglese (51′ st Frascatore). A disposizione: Brancolini, De Boer, Villa, Knezovic, Ubani, Boncori. Allenatore: Raffaele

ARBITRO: Di Francesco di Ostia Lido – assistenti: Macripò e Signorelli. IV uomo: Di Reda. FVS: Fracchiolla

RETI: 10′ pt Rosafio (A), 8′ st rig. Liguori (S), 48′ st rig. Golemic (S)

NOTE: Ammoniti: Ferraris (S), Anastasio (S), Nazzaro (A), Florio (A). Angoli: 1-4. Recupero: 2′ pt. – 8′ st.

