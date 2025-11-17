Passato e presente in dialogo, lectio magistralis a Vietri

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
alberi di Natale sintetici da 180 cm a 270 cm. con led e decorazioni a prezzi scontati su IdeaCasapiu.it
Caliani, atelier di abiti da sposa e sposo a Salerno ed Avellino, Jesus Peiro, Nicole Milano, Thomas Pina, Tombolini

Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
articoli natalizi, decorazioni, piatti e stoviglie per Natale, fiocchi e ghirlande, arredo natalizio a prezzi scontati su IdeaCasapiu.it
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Sito web ufficiale della Fondazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Salerno

Nell’ambito della XII edizione degli Incontri di cultura, l’associazione culturale di Vietri sul Mare “La Congrega Letteraria” invita alla lectio magistralis: “PASSATO E  PRESENTE IN DIALOGO: voci e presenze nei silenzi della storia in NICOLE LORAUX”, per una serata dedicata alla Filosofia della Storia e agli studi femministi.

Al quinto appuntamento del programma di quest’anno, dialogheranno la prof.ssa Stefania Tarantino, professore associato di Storia della Filosofia, e Filosofie femministe e Teorie di genere all’Università degli studi di Salerno; e la dott.ssa Giovanna Grieco, PhD in Gender Studies presso Università degli Studi di Bari.

L’evento, con i saluti istituzionali del sindaco dott. Giovanni de Simone e dell’assessore alla cultura avv. Daniele Benincasa, si avvarrà della presentazione e della moderazione del giornalista Aniello Palumbo.

L’appuntamento è per venerdì 21 novembre, alle ore 18:30 presso l’Aula Consiliare del Comune, c.so Umberto I n.83, Vietri sul Mare (SA); con ingresso libero fino ad esaurimento posti.
L’evento è pensato e organizzato in stretta collaborazione con il Comune di Vietri sul Mare, e la Pro Loco di Vietri sul Mare.

La riflessione della lezione si concentra sulla relazione dialogica tra passato e presente, tutt’altro che lineare e fortemente sostenuta dalla storica e antichista Nicole Loraux. L’originalità di approccio e metodologia si configura come un invito a interrogarsi sulle letture mistificate del mondo antico, sulle luci e ombre del presente, e a ripensare la storia non come semplice cronaca di eventi, ma come una trama sempre in divenire, segnata da dissonanze, memorie e oblii. La prospettiva di Loraux, che intreccia la storia con dimensioni antropologiche, filologiche, letterarie, filosofiche e psicoanalitiche, unisce rigore scientifico e sensibilità letteraria. Le sue scritture evocative trasformano la narrazione storica in una forma di resistenza poetico-politica ai sistemi totalitari, aprendo spazi di rielaborazione simbolica in cui il passato diventa parola viva e attuale.
Nicole Loraux (1943 – 2003), tra le maggiori intellettuali francesi del secondo Novecento, ha avuto un ruolo determinante nell’affermazione del “genere” come importante categoria di analisi nella Storia, soprattutto la greca antica. Preminente storica strutturalista, è considerevole la sua eredità nell’ambito degli studi femministi e classici.

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE