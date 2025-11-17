Passato e presente in dialogo, lectio magistralis a Vietri

Nell’ambito della XII edizione degli Incontri di cultura, l’associazione culturale di Vietri sul Mare “La Congrega Letteraria” invita alla lectio magistralis: “PASSATO E PRESENTE IN DIALOGO: voci e presenze nei silenzi della storia in NICOLE LORAUX”, per una serata dedicata alla Filosofia della Storia e agli studi femministi.

Al quinto appuntamento del programma di quest’anno, dialogheranno la prof.ssa Stefania Tarantino, professore associato di Storia della Filosofia, e Filosofie femministe e Teorie di genere all’Università degli studi di Salerno; e la dott.ssa Giovanna Grieco, PhD in Gender Studies presso Università degli Studi di Bari.

L’evento, con i saluti istituzionali del sindaco dott. Giovanni de Simone e dell’assessore alla cultura avv. Daniele Benincasa, si avvarrà della presentazione e della moderazione del giornalista Aniello Palumbo.

L’appuntamento è per venerdì 21 novembre, alle ore 18:30 presso l’Aula Consiliare del Comune, c.so Umberto I n.83, Vietri sul Mare (SA); con ingresso libero fino ad esaurimento posti.

L’evento è pensato e organizzato in stretta collaborazione con il Comune di Vietri sul Mare, e la Pro Loco di Vietri sul Mare.

La riflessione della lezione si concentra sulla relazione dialogica tra passato e presente, tutt’altro che lineare e fortemente sostenuta dalla storica e antichista Nicole Loraux. L’originalità di approccio e metodologia si configura come un invito a interrogarsi sulle letture mistificate del mondo antico, sulle luci e ombre del presente, e a ripensare la storia non come semplice cronaca di eventi, ma come una trama sempre in divenire, segnata da dissonanze, memorie e oblii. La prospettiva di Loraux, che intreccia la storia con dimensioni antropologiche, filologiche, letterarie, filosofiche e psicoanalitiche, unisce rigore scientifico e sensibilità letteraria. Le sue scritture evocative trasformano la narrazione storica in una forma di resistenza poetico-politica ai sistemi totalitari, aprendo spazi di rielaborazione simbolica in cui il passato diventa parola viva e attuale.

Nicole Loraux (1943 – 2003), tra le maggiori intellettuali francesi del secondo Novecento, ha avuto un ruolo determinante nell’affermazione del “genere” come importante categoria di analisi nella Storia, soprattutto la greca antica. Preminente storica strutturalista, è considerevole la sua eredità nell’ambito degli studi femministi e classici.

