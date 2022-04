La Domenica delle Palme nella patria della Dieta Mediterranea; i segreti del piacere gastronomico svelati da “Mirari”, il romanzo di Antonella Casaburi



“Mirari”, titolo latino, indica il senso di piacevo e e totale abbandono di fronte a qualcosa che stupisce, conquista. Appena la giovane protagonista romana, Giulia, arriva nel Cilento e assaggia le ricette antiche della cuoca cilentana Maria, quel cibo ha il potere di ammaliare il suo sguarso e conquistare i suoi sensi; e l’autrice del romanzo, Antonella casaburi, di questa deliziosa voluttà culinaria descrive con accuratezza ogni sensazione: “Giulia si portò alle labbra un cucchiaino di latte caldo nel quale aveva lasciato ammorbidire un pezzetto di torta alle mandorle. Il liquido caldo nel quale erano mischiate le briciole della torta raggiunse il palato; una deliziosa voluttà la invase, la scosse, imponendole un altro assaggio. E un altro ancora…”



La Domenica delle Palme, nel Cilento, celebra ancestrali riti religiosi. Non possono mancare, in ogni casa, i rami d’ulivo benedetto, addobbati con “cioccolatini, caramelle e nastri d’ogni tipo”, come ricordano i sei protagonisti di “Mirari”, il romanzo ambientato nel Cilento scritto da Antonella Casaburi, che, esposto al Salone Internazionale del Libro di Torino e alla Fiera del Libro di Roma, ha fatto conoscere in tutt’Italia le più segrete tradizioni gastronomiche del Cilento.

“Lungo le scale un odore di erbe aromatiche: un profumo di alloro, rosmarino e finocchietto selvatico. In sala da pranzo una candida tovaglia di lino faceva bella mostra di sè sul grande tavolo rotondo apparecchiato per sei. Le stoviglie erano bianche, con ai bordi leziosi decori blu, e sui vassoi stracolmi di cibo non mancava proprio nulla”.

Nel Cilento, come spiega il libro, la domenica delle Palme si festeggia con tavole imbandite ricche dei piatti della della tradizione. Nè possono mancare, in ogni casa, i i rami d’ulivo bendetto avvolta dai timidi colori e dal calore della primavera.

La casa alle spalle della Torre di Velia, in “Mirari”, ben descrive il paesaggio cilentano “riscaldato da un sole primaverile che prima penetra le nubi, poi le discioglie come fili di seta, rendendole una candida rugiada che bagna un tappeto di rose bianche, un luogo in cui lo sguardo è immerso in uno sterminato verde costellato di alberi secolari di ulivi le cui foglie iridescenti riflettono la luce come infiniti specchi disseminati fra i rami”.

La domenica delle Palme in ogni casa cilentana aleggiano, spesso accanto a un focolare ancora acceso, gli odori e i colori della tradizione gastronomica cilentana, pietanze realizzate dalle sapienti mani delle donne, nel romanzo omaggiate dal personaggio della cuoca saprese Maria, che attraverso le pagine del libro è in grado di raggiungere i sensi del lettore, invitandolo a condividere in famiglia, accanto ad una tavola imbandita, fra voci e risate di gioia, i momenti speciali della rinascita simboleggiati dalla Pasqua. “Mirari”, romanzo che celebra la convivialità della tavola, ad ogni pagina è un assaggio di puro Cilento, di quelle bontà davanti alla quali, come fa la protagonista Giulia, occorre soltanto cedere.