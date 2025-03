La dirigente dell’Alfano I nel Comitato Nazionale per l’apprendimento della musica

Il Liceo Alfano I di Salerno celebra un importante riconoscimento per la sua dirigente scolastica, Elisabetta Barone, nominata dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Prof. Giuseppe Valditara, membro del Comitato Nazionale per l’Apprendimento Pratico della Musica.

Questa nomina rappresenta un prestigioso traguardo per il Liceo “Alfano I”, per la città di Salerno e per tutta la Campania, riconoscendo l’impegno e la passione della dirigente Barone nella promozione della didattica musicale e coreutica.

Da sempre attenta allo sviluppo dell’educazione musicale, Elisabetta Barone è stata la promotrice della Rete dei Licei Musicali e Coreutici della Campania, di cui è attualmente presidente. Grazie al suo lavoro, la Rete ha promosso iniziative di alto valore artistico e culturale, diffondendo la musica e la danza nelle scuole e nel territorio regionale.

La presenza del nome di Elisabetta Barone accanto alla Presidente Annalisa Spadolini, a grandi protagonisti della musica italiana come Mogol, Danilo Rea, Paolo Fresu, Giovanni Sollima, oltre a prestigiosi accademici e funzionari del Ministero, conferma il suo ruolo di riferimento nazionale nel settore dell’educazione musicale.

Questa nomina è un riconoscimento a tutta la comunità del Liceo Alfano I, da anni impegnato a valorizzare la formazione artistica e musicale degli studenti, e testimonia la qualità del lavoro svolto dalla scuola nel panorama educativo italiano.

Il Comitato, che durerà in carica per tre anni, avrà il compito di sviluppare e promuovere strategie per l’apprendimento della musica nelle scuole, supportando le politiche educative del Ministero.

Un traguardo di grande prestigio che rende orgogliosi Salerno, la Campania e tutti coloro che credono nella forza educativa della musica.