La cerniera, il libro di Irene Ivoi per una spinta gentile verso l’ambiente

E’ in libreria “La cerniera”, di Irene Ivoi (PaciniEditore), il primo libro pensato e scritto in italiano che ci racconta, in maniera semplice e divertente, come sia possibile cambiare atteggiamento e assumere comportamenti rispettosi dell’ambiente.

Quale contributo può dare il singolo individuo alla grande battaglia per il clima ormai invocata da più parti in tutto il mondo? Ivoi ce lo spiega attraverso una serie di aneddoti ed esempi di buone pratiche che riguardano singoli cittadini o istituzioni e focalizzando l’attenzione su quattro aree: i rifiuti, l’energia, la mobilità e l’acqua.

“La cerniera” serve a ridurre la distanza tra ciò che si vorrebbe essere e ciò che si è attraverso quella “spinta gentile” che gli anglossasoni chiamano nudge, concetto che, nel campo dell’economia comportamentale, della psicologia cognitiva e della filosofia politica, sostiene che suggerimenti positivi possano influenzare le decisioni di gruppi e individui anche meglio delle leggi.

Questo libro aiuta a compiere le scelte migliori e leggendolo scopriremo come i decisori possono incoraggiare la raccolta differenziata dei rifiuti, ridurre lo spreco di acqua, promuovere l’uso dei mezzi pubblici.

Irene Ivoi è una designer, ricercatrice e comunicatrice per la sostenibilità e l’economia circolare da trent’anni. Approda alla spinta gentile (nudge) e al design dei comportamenti, persuasa che un cittadino convinto sia molto più interessante di uno obbligato.

Il libro, che compare nella collana “New Fabric”, ha come sottotitolo “La spinta gentile al servizio della sostenibilità”. La supervisione scientifica è di Piero Capodieci. La prefazione è di Donato Berardi.