Karima apre Le Corti dell’Arte a Cava martedì 10.

Sarà Karima, con la sua potente voce, ad inaugurare nella notte di San Lorenzo, a Cava de’ Tirreni, la 33esima edizione del festival “Le Corti dell’Arte”, nell’incantevole cornice del Giardino del Complesso San Giovanni (martedì 10 agosto, ore 20.30, posto unico 15 euro). L’acclamata cantante livornese, premio della critica ad Amici 6, interpreterà brani tratti dal suo ultimo lavoro discografico, “No Filter”, uscito lo scorso maggio, che unisce intramontabili successi internazionali rivisitati secondo lo stile della talentuosa artista, fatto di contaminazioni di generi come il pop e il jazz.

Ad accompagnarla, Piero Frassi al pianoforte, Giacomo Riggi al vibrafono, Jacopo Ferrazza al contrabbasso, ed il cavese Igor Caiazza alla batteria, collaboratore di artisti e orchestre di fama internazionale. Affermato percussionista classico, vibrafonista e batterista jazz, compositore, arrangiatore, Caiazza eseguirà durante il concerto alcuni brani originali del suo primo album, “Blu”, anch’esso di recente pubblicazione, che, inciso con artisti d’eccezione, presenta pezzi influenzati da tutti i generi musicali della sua carriera.

Nota al grande pubblico per la partecipazione alla sesta edizione di Amici di Maria De Filippi, dove oltre alla vincita del premio della critica si classifica al terzo posto (nello stesso anno sigla il suo primo contratto discografico con Sony Bmg e incide il suo primo EP), Karima ha una lunga esperienza artistica che la vede nel 2009 sul palco del Festival di Sanremo e collaborare con Burt Bacharach, dal quale è stata prodotta. È l’unica cantante italiana per cui il grande maestro ha scritto dei brani. Viene scelta dalla Disney per interpretare la colonna sonora nel film di animazione “La Principessa e il Ranocchio”, ha inaugurato i concerti di Whitney Houston e di John Legend, ha partecipato a “Tale e Quale Show” e a “I Migliori Anni” su Rai 1. E’ molto amata in Cina, dove ha portato per due anni consecutivi il progetto “Close to you” cantando al Teatro dell’Opera di Pechino. Nel 2017 è stata la protagonista Rachel nel musical “The Bodyguard”.

Igor Caiazza collabora dal 2008 con il Teatro alla Scala di Milano ed è stato percussionista della prestigiosa orchestra di Claudio Abbado, la Mahler Chamber Orchestra. Attualmente è un artista indipendente, endorser per Yamaha Music Europe e Zildjian Cymbals Company. Collabora con orchestre fra cui Opéra National de Paris, Wiener Symphoniker, Philhamonia Orchestra di Londra, esibendosi nei teatri di tutto il mondo con personalità del calibro di Claudio Abbado, Riccardo Muti, Pierre Boulez, Lorin Maazel, Daniel Barenboim, Zubin Mehta, Maurizio Pollini, Martha Argerich, Mischa Maisky, Lang Lang, Placido Domingo, Josè Carreras, Andrea Bocelli, Stefano Bollani e molti altri, registrando CD e DVD per le etichette Decca, Sony Music e RAI.

La nuova edizione de “Le Corti dell’Arte”, festival promosso dall’Accademia musicale “Jacopo Napoli”, con la direzione artistica del maestro Giuliano Cavaliere e la conduzione di Eufemia Filoselli, proseguirà fino al 31 agosto in un’altra suggestiva location, quella del Chiostro del Complesso Santa Maria al Rifugio. Protagonisti del secondo appuntamento (18 agosto, ore 20.30, posto unico 10 euro) saranno il musicologo Federico Fornoni, il tenore Orazio Taglialatela e il pianista Fabio Silvestro che, in “Dare voce al mito”, renderanno omaggio a Caruso nel centenario della morte.

I concerti si svolgono nel rispetto delle norme previste dall’emergenza sanitaria.

Prevendite a Cava de’ Tirreni presso l’edicola “Al Borgo” (corso Umberto I, 81) e presso la caffetteria San Fransao (piazza San Francesco).

www.jacoponapoli.it facebook.com/AccademiaMusicaleJacopoNapoli