JazzinLaurino, da mercoledì 11 via alla 19a edizione.

JazzinLaurino Festival & Workshop si svolge da diciannoveanni nella prima parte di agosto nel borgo di Laurino, in provincia di Salerno, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, articolato su cinque giornate ricche di didattica e concerti. Laurino per una settimana si trasforma in una cittadella della musica, in cui ogni luogo e ogni abitante del paese sono coinvolti nell’evento.

La peculiarità della situazione emergenziale ha reso necessario un profondo cambiamento nella programmazione di JazzinLaurino, anche per l’edizione 2021. Il workshop dovrà fermarsi per un altro anno ein programma ci sarannotre spettacoli, nel rispetto delle normative di sicurezza:

11 AGOSTO h 22.00 ANDATA E RITORNO (nei cortili di Laurino)

MUSICA E POESIA

Spettacolo itinerante nei cortili di Laurino con partenza in Piazza A.Magliani

Agli spettatori verranno offerti prodotti tipici di Laurino

12 AGOSTO h 22.00 YAMANDU COSTA

Anfiteatro_ Laurino

13 AGOSTO h 22.00 RAPHAEL GUALAZZI TRIO

Anfiteatro Laurino

ALTRI EVENTI:

13 AGOSTO h 18.30 QUESTA E’ CASA MIA

primo studio sulla luce di Amerigo Schiavo, artista pittore e scultore

a cura di Ulderico Pesce e Almerica Schiavo

Chiesa dell’ Annunziata-Laurino

L’11 agostoaprirà il festival lo spettacolo ”Andata e Ritorno nei cortili di Laurino” dove il protagonista sarà proprio il borgo di Laurino che ospiterà nei suoi angoli più suggestivi, all’interno dei cortili dei palazzi gentilizi, quattro piccole formazioni che accoglieranno il pubblico con “musiche dal mondo” (Angelo Maffia e Giuliana Cangemi, chitarra e voce) , “non solo tango” tango argentino e altro (Carmine Mandia, fisarmonica), “fado” (Ricardo Belo e Elena Nicoletti, chitarra e voce) e “Mescolanze al Sud”(Fabio Schiavo, Maria Teresa Petrosino e Giuseppe Esposito_ piano, voce e sax). Inoltre l’attrice Almerica Schiavo, accompagnata dalla chitarrista classica Fiorenza Barbesi leggerà le poesie (tratte dalla raccolta “Cappotti”)di Maurizio Marotta, poeta di Laurino e cuore di JazzinLaurino, recentemente scomparso. La partenza dell’itinerario sarà in Piazza A. Magliani alle ore 22.00 dove il pubblico verrà suddiviso in piccoli gruppi e verrà condotto nei cortili in un suggestivo percorso alla scoperta dei luoghi e dei suoni. Durante la serata verranno offerti prodotti tipici di Laurino (olio EVO e fusilli artigianali).

Il 12 agosto all’Anfiteatro di Laurino ci saràYamandu Costa (Passo Fundo, 24 gennaio 1980), uno dei maggiori fenomeni della musica brasiliana di tutti i tempi, chitarrista e compositore brasiliano Il cui strumento principe è la chitarra a sette corde, strumento particolare usato, in Brasile, principalmente nel choro e nel samba. La sua performance magistrale affascina con la sua tecnica mozzafiato, sorprendenti colpi di genio, carisma e classe. Il chitarrista, originario del Rio Grande do Sul, ha studiato le opere di Baden Powell e Tom Jobim e ha sviluppato un modo incomparabile di suonare la chitarra, a metà tra il genio e la follia.

Il 13 agosto, sempre all’Anfiteatro di Laurino alle ore 22,00, Raphael Gualazzi, che torna sui palchi italiani per una tourné estiva in cui ripercorrerà la sua carriera tra brani del suo repertorio e reinterpretazioni di chicche e standard del blues/soul internazionale, oltre a qualche sorpresa

Classe 1981, Gualazzi è uno dei grandi talenti della musica italiana all’estero. Dal trionfo in Francia di “Reality and Fantasy” (in vetta all’airplay e alle classifiche digitali) alla consacrazione all’Eurovision Song Contest dove espugnò il secondo posto, Gualazzi non ha smesso di essere apprezzato dal pubblico di tutto il mondo, con importanti tour in Europa ma anche in Canada e in Giappone (dove nel 2018 ha pubblicato “Best of”, una raccolta di successi).

Cantautore, compositore, arrangiatore, musicista e produttore, Raphael dopo gli studi classici al Conservatorio ha sempre sperimentato diversi generi musicali, dando vita ad uno stile personalissimo, tra stride piano, jazz, blues e fusion.

Cinque album all’attivo (Love Outside the Window – 2005, Reality and Fantasy – 2011, Happy Mistake – 2013, Love Life Peace – 2016, Ho un piano – 2020) e tre Ep in Italia (sempre con la Sugar), Gualazzi ha pubblicato in tutto il mondo. Nel 2020 ha partecipato al festival di Sanremo con il brano “Carioca”, che ha anticipato l’uscita del suo ultimo album “Ho un piano”. Gualazzi ha composto anche per la tv e per il cinema.

Sempre il 13 AGOSTO, alle h 18.30 presso la Chiesa dell’ Annunziata di Laurino “QUESTA E’ CASA MIA”, primo studio sulla luce di Amerigo Schiavo, artista pittore e scultore originario di Laurino, a cura di Ulderico Pesce e Almerica Schiavo.

JazzinLaurino è una manifestazione organizzata dal Comune di Laurino con la direzione artistica dell’Associazione Liberi Suoni diretta da Angelo Maffia e realizzata con il contributo di SCABEC, Camera di Commercio e Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Negli anni “JazzinLaurino workshop” ha avuto tra i docenti: Dennis Irwin, George Garzone, Danilo Rea, Maria Pia De Vito, Roberto Gatto, Paolino Dalla Porta, Cinzia Spata, Alberto Mandarini e Dario Deidda.

I seminari a cura di Tuck Andress, Patti Cathcart, Billy Cobham, Stanley Jordan, Uri Caine e altri hanno arricchito l’offerta formativa.

JazzinLaurino Festival ha ospitato negli anni moltissimi artisti tra cui: Tosca, Noa, Ron, Karima, Paolo Fresu, Stefano Bollani, Enrico Rava, Gino Paoli, Danilo Rea, Paolino Dalla Porta, Roberto Gatto, Maria Pia De Vito, Rita Marcotulli, Mario Biondi, Billy Cobham, Tuck and Patti, Richard Galliano, Ian Lundgren, Uri Caine, Tommy Emmanuel, Vicente Amigo, Marco Pereira, Irio De Paula, Javier Girotto, Antonello Salis, Sandro Deidda, Fabrizio Bosso, Julian Oliver Mazzariello e tanti altri.

L’Associazione Liberi Suoni collabora inoltre con l’Associazione Italiana per la lotta al Neuroblastoma ONLUS contribuendo a sensibilizzare il pubblico e promuovere il finanziamento della ricerca scientifica sui tumori infantili durante le edizioni del festival.

Ulteriori informazioni su www.jazzinlaurino.it , jazzinlaurino@gmail.com oppure telefonando ai numeri: 3497458323 oppure 3487238568