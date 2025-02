JAECOO 7 Super Hybrid arriva in Italia con prezzi promozionali

(Adnkronos) – Il SUV di Chery JAECOO 7 arriva anche in Italia con l’innovativa motorizzazione ibrida plug-in Super Hybrid System (SHS). Il prezzo è la leva principale del successo di JAECOO 7 Super Hybrid, da oggi è disponibile nella motorizzazione a benzina con prezzi di listino a partire da 38.900 euro per la versione Premium 2WD. In fase di lancio, fino al 28 febbraio 2025, JAECOO 7 Super Hybrid è invece proposta al prezzo speciale di 34.900 euro in caso di permuta. Al top della gamma troviamo la versione Exclusive 2WD in offerta al prezzo di listino di 40.900 euro. Parlando di motorizzazione troviamo un motore DHE 1.5 TGDI di quinta generazione con una trasmissione DHT che consente di produrre 255 kW e una coppia massima di 375 Nm per una potenza complessiva di oltre 340 CV, paragonabile a quella di un motore tre litri turbo. L’erogazione della potenza è tempestiva e rapida in fase di accelerazione, con uno scatto da 0 a 50 km/h in soli 3,8 secondi.

Lo stesso motore permette inoltre un ottimo rispsarmio energetico, il consumo di carburante a batterie completamente scariche è di appena 3,5 l/100 km, molto al di sotto del dato omologato WLTP di 6 l/100 km, permettendo di coprire la distanza complessiva di 1.427,5 km con un pieno di carburante e batterie cariche. Se invece si parla di guida puramente EV il pacco batterie ibrido ad alte prestazioni permette un'autonomia con la JAECOO 7 SHS in modalità 100% elettrica di percorrere fino a 108 km in maniera full elettric. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...