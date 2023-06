Iyoskin, dal Giappone a Salerno la bellezza con gentilezza.

Quando si tratta di bellezza, il motto oggi è ‘gentilezza’. Gentilezza verso la pelle e massima cura ad ogni passaggio della skincare. Un approccio soft mirato a ottenere un aspetto “fresco, naturale, innocente. Gentilezza è anche amore verso la propria individualità e peculiarità. E’ prendere coscienza che l’omologazione è una mortificazione della bellezza che è in ciascuna di noi: unica, caratterizzante, esclusiva. Per questo, nel 2020 nasce IYOSKIN. Per esaltare l’IO promuovendo la cura della propria pelle attraverso la combinazione di ingredienti naturali, pregiati e accuratamente selezionati.

IYOSKIN è prevenzione, ma soprattutto giocare d’anticipo facendo della skin care una routine consapevole, vissuta come un momento imprescindibile della giornata e non come un’incombenza. Un appuntamento scandito da regole ben precise che evidentemente, grazie alla continuità, si manifesterà in risultati visibili e concreti. IYOSKIN elimina dalla propria filosofia i sensazionalismi patinati frutto di un’interpretazione errata del concetto di bellezza che non è perfezione, ma individualità abbinata ai segni particolari di ciascuna, enfatizzandoli e coltivandoli con amore. IYOSKIN nasce per ricordare alle donne di rispettare la loro personalità e di non seguire gli standard di bellezza artefatta che purtroppo ci invadono trasversalmente. IYOSKIN si ispira alla J-Beauty e alla sua filosofia. La bellezza è il risultato di uno stato d’animo sereno che si ottiene eliminando dalle proprie abitudini la fretta soprattutto e tutte le consuetudini quotidiane dannose per la nostra mente e di conseguenza per il nostro aspetto esteriore.

Ogni prodotto è formulato con ingredienti accuratamente selezionati al fine di promuovere la cura della pelle utilizzando mezzi sani, naturali e sicuri. I prodotti IYOSKIN sono privi di sostanze tossiche, cruelty free, limitano l’uso della plastica, con packaging di vetro, dove è possibile. Tutta la linea IYOSKIN è stata realizzata con le formule più appropriate, biologiche e di derivazioni naturali, per ogni tipo di pelle, utilizzando una continua ricerca scientifica e farmacologica e una gestione responsabile delle risorse, con prodotti clinicamente testati per essere efficaci nel modo più puro possibile.

IYOSKIN presenta con orgoglio formule pure e di alta prestazione attraverso una gamma di linea che soddisfa i sensi e offre risultati immediatamente visibili. IYOSKIN è rispetto per se stessi, per le proprie caratteristiche e di conseguenza per la propria pelle. Bellezza non è sinonimo di perfezione, ma di amore e gentilezza. Trattarsi bene è il primo passo per vivere con serenità e in armonia. IYOSKIN L’AZIENDA. L’azienda ed i suoi laboratori sono ubicati nella meravigliosa cornice della città di Salerno. Un territorio ricco di stimoli che diventa la posizione privilegiata di questa giovane azienda per una produzione rigorosamente made in Italy, con materie prime di qualità e soprattutto con un occhio di riguardo rivolto alla ricerca. Iyoskin è il perfetto equilibrio tra combinazione di ingredienti naturali e pregiati ed un approccio scientifico, innovativo e funzionale. Nulla è lasciato al caso nei laboratori dell’azienda. Biologi, ricercatori, cosmetologi ed esperti lavorano in sinergia per realizzare ogni singolo prodotto nel rispetto della pelle e di ogni sua peculiarità. Tutti i prodotti Iyoskin non contengono parabeni, siliconi e e alcool, 100% naturali, creati da esperti farmaceutici e realizzati con i migliori principi attivi per una corretta skincare routine! “Siamo onorati di poter essere presenti con tutta la nostra linea di prodotti presso lo Spazio Emilrose di Salerno”. Commenta Caterina Melella, founder e owner del brand. “Una beauty farm che ha saputo cogliere il nostro messaggio di bellezza. Un beauty place d’eccezione che valorizza appieno la filosofia Iyoskin utilizzando ciascun prodotto abbinato al trattamento sartoriale”. Continua Caterina Melella. “Emilrose di Salerno è il partner prezioso per la nostra azienda in grado di abbinare professionalità, consulenza, expertise ad ogni singolo cosmetico Iyoskin”. Conclude Caterina. Iyoskin è inoltre partner dell’evento “OLTRE LA TERAPIA ONCOLOGICA. COME GESTIRE I CAMBIAMENTI DEL CORPO. Il meeting si svolgerà a Salerno il 10 Giugno presso l’Ordine dei Medici e affronterà durante il corso della giornata i cambiamenti causati dalle terapie oncologiche e l’importanza di alcune attività di intervento per ritrovare se stessi dopo aver combattuto la battaglia contro la malattia. Una tavola rotonda introdotta dal Presidente dell’Ordine dei Medici di Salerno, del Sindaco e del Presidente della Società Italiana di Tricologia. www.iyoskin.com

