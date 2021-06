IT’S Open Day, l’orientamento dei corsi post-diploma per studiare e lavorare giovedì 10 e venrerdì 11.

Domani 10 Giugno giornata dedicata all’Istruzione Tecnica Superiore. Le 9 Fondazioni ITS in Campania si raccontano nell’IT’S Open Day Level up, un evento divulgativo telematico aperto a tutti, e che sarà possibile seguire attraverso una diretta streaming live disponibile su canale YouTube Orientamento ITS Campania, sul sito www.sistemaitscampania.it e su canale Facebook Sistema ITS Campania.

Tutti gli ITS campani, a partire dalle ore 10, si riuniranno virtualmente in un auditorium online per illustrare a studenti, famiglie e a imprese l’area di competenza e la propria offerta formativa gratuita per giovani e adulti in cerca di riqualificazione professionale.

Alle ore 16 la Tavola Rotonda “Transizione Istruzione-Lavoro e il ruolo degli Istituti Tecnici Superiori” dove interverranno l’Assessore alla Scuola, Politiche Sociali e Giovanili Lucia Fortini, il Direttore Generale USR Campania Luisa Franzese, la Dirigente Ufficio V Miur Istruzione Tecnica Superiore Antonietta Zancan. All’incontro interverrà anche il Responsabile Territoriale ANPAL Michele Raccuglia, che racconterà la sperimentazione partita con la rete regionale degli ITS per realizzare percorsi di sviluppo personalizzati per favorire l’accesso al lavoro.

Venerdì 11 Giugno, dalle ore 10, un road show virtuale organizzato presso il teatro del Convitto Vittorio Emanuele II di Napoli e trasmesso, sempre in diretta streaming. Gli ITS si racconteranno attraverso le voci dei propri studenti e diplomati per condividere i successi formativi e le best practices dei percorsi di istruzione terziaria professionalizzanti orientati al lavoro.

Tutti i webinar saranno disponibili anche dopo la diretta su www.sistemaitscampania.it, la fiera digitale allestita per dare visibilità a tutti i 9 ITS: ITS Ermete (Avellino) e ITS Energy-Lab (Benevento) dell’Area Efficienza Energetica; ITS del Mare – Trasporti Marittimi (Napoli) e ITS TECMOS – Trasporti Ferroviari (Caserta) dell’Area Mobilità Sostenibile; ITS BACT (Napoli) per l’Area Beni e Attività Culturali e Turismo; ITS Antonio Bruno (Avellino) e ITS MAME (Napoli) per il Sistema Meccanica Meccatronica, e l’ITS Moda Campania (Napoli) e l’ITS Campania Moda (Napoli) per il Sistema Moda, tutti afferenti l’Area Made in Italy.

L’Open Day rientra nell’iniziativa “IT’S NOW”, progetto coordinato dall’ITS BACT, con il supporto di tutti gli ITS della Campania, e promosso dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione come azione di Orientamento in materia di ITS per promuovere la filiera formativa professionalizzante sul territorio della Regione Campania.

L’Istruzione orientata al lavoro

I percorsi degli ITS della Campania sono gratuiti. I corsi (prevalentemente biennali e fino a un massimo di 2000 ore) rilasciano competenze professionalizzanti, orientate all’innovazione, nelle aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo economico e la competitività del Paese, e rilasciano un titolo ministeriale di Diploma di Tecnico Superiore corrispondente al V livello EQF. I corsi, a differenza dell’Università, sono incentrati fortemente sulla pratica e sul learning by doing, grazie alla didattica orientata prevalentemente sullo stage.

Le aziende, oltre a ospitare gli studenti nelle aziende, collaborano con gli ITS durante la fase di individuazione del fabbisogno formativo e la successiva fase di costruzione del progetto formativo, in modo da rendere i percorsi ITS aderenti richieste al fabbisogno di competenze professionali richiesto dal mercato del lavoro. Una collaborazione, questa, tra ITS e imprese che favorisce anche il job placement a fine percorso tra gli allievi formati e le aziende stesse. L’83% dei diplomati ITS trova occupazione a un anno dalla fine del percorso.

Per accedere ai percorsi bisogna rispondere a un bando pubblico e superare le selezioni. Il requisito d’accesso è il diploma, ma anche i laureati possono accedere ai percorsi. I corsi ITS sono l’alternativa professionalizzante alla laurea, ma consentono altresì il riconoscimento di CFU per un eventuale inserimento accademico, qualora lo studente ITS voglia completare il percorso di studi anche con la laurea triennale.