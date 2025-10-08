Italofonia: lingua oltre i confini, lectio magistralis venerdì 17

La Società Dante Alighieri, Comitato di Salerno e l’Associazione A.I.M. (Associazione per l’Italia nel Mondo) (sede centrale a Roma), con il patrocinio della Provincia di Salerno, promuovono, per la Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, una lectio magistralis del Prof. Paolo D’Achille, Presidente dell’Accademia della Crusca e docente di Linguistica italiana presso l’Università Roma Tre.

L’incontro, che ha per titolo Italofonia: lingua oltre i confini, si terrà a Salerno presso il Salone Bottiglieri di Palazzo Sant’Agostino (Palazzo della Provincia), in via Roma 104, venerdì 17 ottobre 2025, alle ore 10:00.

Oltre alle autorità provinciali, prof. Giovanni Guzzo, Vicepresidente della Provincia di Salerno, e dott. Francesco Morra, Consigliere provinciale delegato alla Cultura, l’evento sarà presenziato dalla presidente della Società Dante Alighieri, Comitato di Salerno, Cav. Prof.ssa Pina Basile, e dalla Segretaria della Consulta degli Italiani all’estero per AIM, nonché socia del Comitato salernitano della Società Dante Alighieri, prof.ssa Sara Carbone.

L’AIM, presieduto dal dott. Guido Vacca, sarà, inoltre, rappresentato dal segretario generale, avvocato dott. Mario Rosati, in collegamento da Roma, e da diversi segretari nazionali AIM, in collegamento da tutto il mondo. Hanno già dato adesione i presidenti di Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Perù, Montenegro, Repubblica Ceca e Sudafrica. Saranno presenti gli studenti delle scuole del territorio.

Paolo D’Achille, dal 2000, è professore ordinario di Linguistica Italiana all’Università degli Studi Roma Tre, sede presso la quale è approdato nel 1992, come professore associato (sino al 2000), dopo aver insegnato, nel 1991-1992, in qualità di ricercatore, Storia della Grammatica e della Lingua Italiana all’Università degli Studi dell’Aquila, dove avrebbe continuato a tenere l’insegnamento di Storia della lingua italiana fino al 1999-2000.

I suoi campi d’interesse sono la storia della lingua italiana, l’italiano contemporaneo, la situazione linguistica romana e laziale, la lingua del melodramma, nonché il lessico e la formazione delle parole in prospettiva diacronica.

È stato socio corrispondente dell’Accademia della Crusca dal 2011 al 2013; dal 2015, è direttore della rivista “La Crusca per voi” e, dal 2017, è membro del comitato scientifico di “Italiano digitale. La rivista della Crusca in rete”. È responsabile del Servizio di Consulenza linguistica dell’Accademia della Crusca. Nel giugno 2022, assume il ruolo di Vicepresidente della stessa istituzione di cui è eletto presidente il 28 aprile 2023, succedendo a Claudio Marazzini. All’interno dell’Accademia ha assunto il nome di “Integrale” e la sua pala ha per motto “Dentro ogni tutto, ed antico e novello” (Tommaso Campanella, Io, che nacqui dal Senno e da Sofia).

È stato dal 2005 al 2008 direttore della “Rid.IT – Rivista on line di Italianistica” e dal 2012 dirige, insieme ad Alda Rossebastiano, la collana STILEDIA (“Storia dell’Italiano, Lessicologia, Dialettologia”) per SER/ItaliAteneo. È membro del Comitato scientifico di numerose altre riviste, tra cui la “Rivista Italiana di Onomastica” (dal 2006), “Lid’O. Lingua italiana d’oggi” (dal 2006), “Siculorum Gymnasium” (dal 2015), “Translatorica & Translata” (dal 2018), “Italiano a scuola” (dal 2018).

È, inoltre, membro del comitato direttivo di “Lingua e stile” (coordinatore dal 2021) e dirige le collane “Le strutture dell’italiano contemporaneo”, per il Mulino, dal 2021, e “Strumenti e testi”, collana dell’Accademia della Crusca, dal 2022.

Ha rivestito ruoli in Associazioni e Società linguistiche di rilievo nazionale e internazionale; ha pubblicato saggi, recensioni, schede, note e rassegne, in sedi come: “AION. Linguistica”; “Contributi di Filologia dell’Italia Mediana”; “Lingua Nostra”; “Lingua e Stile” (…)

Ha collaborato, curando la revisione del lemmario e redigendo varie voci grammaticali, al Dizionario Italiano Sabatini Coletti (DISC), Firenze, Giunti, 1997.

Da settembre 2023 è titolare della rubrica televisiva “Pronto soccorso linguistico” del programma Unomattina in famiglia della Rai, sostituendo il prof. Francesco Sabatini.

