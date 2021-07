Italia Campione d’Europa, Donnarumma eroe di Wembley.

L’Italia ha vinto il campionato Europeo di calcio battendo l’Inghilterra 4-3 dopo i rigori.

Azzurri colpiti a freddo, inglesi già in vantaggio al 2′ con Shaw. Occasione-gol per Chiesa al 35′ con un tiro dal limite di poco sul fondo.

PAREGGIO DI BONUCCI Al 67′. Il difensore è il più veloce in mischia a ribattere in rete il pallone.

Questa la sequenza dei rigori nella finale di Euro 2020 a Wembley tra Italia e Inghilterra, finita 4-3 (1-1 dopo i tempi regolamentari ed i supplementari).

Berardi gol (2-1) Kane gol (2-2) Belotti parato (2-2) Maguire gol (2-3) Bonucci gol (3-3) Rushford sbagliato (3-3) Bernardeschi gol (4-3) Sancho parato (4-3) Jorginho parato (4-3) Saka parato (4-3)

“Non so cosa dire, questi ragazzi sono stati meravigliosi. Stasera siamo felici, è importante per tutta la gente, per tutti i tifosi. Spero che festeggino”. E’ un Roberto Mancini commosso, che non riesce quasi a parlare per le lacrime agli occhi, quello che ai microfoni della Rai ha commentato il titolo di Campione d’Europa, conquistato dall’Italia con il 4-3 ai rigori sull’Inghilterra.

«Grande riconoscenza a Roberto Mancini e ai nostri giocatori: hanno ben rappresentato l’Italia e hanno reso onore allo sport». Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha commentato a caldo a Wembley la vittoria della Nazionale ai campionati europei di calcio.