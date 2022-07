Introspezione e Consapevolezza, venerdì 22 ad Ascea.

di Pasquale Martucci

Il saggio si propone al lettore-ricercatore come un sentiero introspettivo e di consapevolezza, una guida psico-spirituale conoscitiva e pratica alla ri-scoperta del proprio Sé originario, naturalmente libero dai condizionamenti. Si tratta di una guida per guarire corpo e anima, che conduce attraverso un percorso di consapevolezza “per volersi bene”, che va dalla psicologia alla spiritualià, dalle terapie naturali alle tecniche per trovare il giusto equilibrio, con esercizi pratici, per il recupero della salute pisco-fisica quali la meditazione, il training autogeno, lo yoga.