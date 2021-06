Insal’Arte OrtoRomi: l’utilizzo di nuove metodologie di produzione a servizio del gusto e della salute.

Benessere, rispetto dell’ambiente, nuove tecnologie di produzione. Sono le caratteristiche dei prodotti targati OrtoRomi, azienda leader nel mercato ortofrutticolo che ha sede anche a Bellizzi in provincia di Salerno. L’azienda propone 14 tipi di estratti, tutti naturali e realizzati con il 100% di pura frutta e verdura di prima scelta, estratta a freddo e trattata con il metodo HPP: una tecnologia che prevede di sottoporre la bevanda già imbottigliata a pressioni elevate, senza alterazioni termiche di rilievo.

A differenza dei tradizionali succhi di frutta, gli estratti Insal’Arte OrtoRomi contengono solo frutta: per la spremitura a freddo si parte dal frutto integro e non dalla purea di frutta, senza la necessità di aggiungere acqua o zucchero, coloranti o conservanti. Infine, a differenza dei classici succhi pastorizzati, dove la frutta viene sostanzialmente “cotta”, il processo HPP permette di mantenere inalterati il profumo e il gusto della frutta fresca consumata al naturale e di allungare la conservabilità del prodotto fino a 4 settimane.

Gli estratti conservano inalterate le loro caratteristiche fino a 4 ore fuori dal frigo. Pratici e versatili, gli estratti OrtoRormi accompagnano nel corso della giornata – dalla colazione alla merenda – a casa, in ufficio, a scuola, al parco, dopo l’attività sportiva, in vacanza, come bevanda da aperitivo o per creare speciali cocktail alcolici e analcolici.

Con abbinamenti inaspettati, sempre originali, gli estratti Insal’Arte OrtoRomi incontrano i più svariati gusti, di grandi e piccini.

Tre le linee pensate per accontentare i palati più esigenti.

Linea “Green”, caratterizzata da estratti verdi:

Avocado (250 ml):la morbidezza dell’avocado (dal potere antiossidante, ricco di grassi “buoni”, grandi alleati del cuore) incontra la dolcezza di pera e mela e la nota aromatica dello spinacio.

(250 ml):la morbidezza dell’avocado (dal potere antiossidante, ricco di grassi “buoni”, grandi alleati del cuore) incontra la dolcezza di pera e mela e la nota aromatica dello spinacio. Kale (250 ml):il sapore della mela bilancia si fonde con il carattere deciso di kiwi e salvia che ben si abbina alla nota agrodolce del cavolo riccio, superfood ricco di antiossidanti che contrastano l’invecchiamento.

Linea “Smile”, gli estratti che infondono ottimismo:

Limone e menta (250 ml e 500 ml):l’asprezza del limone è mitigata dal gusto zuccherino della mela, mentre la menta regala una sensazione di freschezza.

(250 ml e 500 ml):l’asprezza del limone è mitigata dal gusto zuccherino della mela, mentre la menta regala una sensazione di freschezza. Zenzero (250 ml e 500 ml): un superfood molto apprezzato per le sue proprietà antiossidanti. Lo zenzero aiuta la digestione e contrasta malattie da raffreddamento; piccante e deciso, lo zenzero dà carattere a una base di succosa mela.

(250 ml e 500 ml): un superfood molto apprezzato per le sue proprietà antiossidanti. Lo zenzero aiuta la digestione e contrasta malattie da raffreddamento; piccante e deciso, lo zenzero dà carattere a una base di succosa mela. Mango (250 ml e 500 ml) : dolcezza allo stato puro data dal mango e dalla mela; l’arancia regala una nota aspra che bilancia il sapore complessivo.

(250 ml e 500 ml) dolcezza allo stato puro data dal mango e dalla mela; l’arancia regala una nota aspra che bilancia il sapore complessivo. Finocchio (250 ml): mix fresco che vede un’armonia di contrasti, tra le note inconfondibili e dissetanti di finocchio e sedano e la dolcezza di ananas e mela.

Linea “Love”, gli estratti del colore intenso e vivo della passione:

Frutti Rossi (250 e 500 ml):un’esplosione di sapori che ricordano i frutti del bosco; la nota acidula viene ammorbidita dalla dolcezza di mela e banana.

(250 e 500 ml):un’esplosione di sapori che ricordano i frutti del bosco; la nota acidula viene ammorbidita dalla dolcezza di mela e banana. Mirtillo (250 ml): l’autentico sapore dolce-acidulo del mirtillo (un piccolo frutto, ricco di vitamina C, prezioso alleato della circolazione sanguigna) è temperato dalla delicatezza della mela.

(250 ml): l’autentico sapore dolce-acidulo del mirtillo (un piccolo frutto, ricco di vitamina C, prezioso alleato della circolazione sanguigna) è temperato dalla delicatezza della mela. Melagrana (250 ml e 500 ml): rinfrescante, gustoso, leggero: questo mix miscela il dolce-acidulo della melagrana (frutto ricchissimo di antiossidanti, tra cui la vitamina C che contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario), la nota frizzante del limone e la dolcezza della mela.

(250 ml e 500 ml): rinfrescante, gustoso, leggero: questo mix miscela il dolce-acidulo della melagrana (frutto ricchissimo di antiossidanti, tra cui la vitamina C che contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario), la nota frizzante del limone e la dolcezza della mela. Fragola (250 ml): fragola, ananas e mela si fondando in un’armonia di dolcezza e golosità.

OrtoRomi propone anche gli Estratti Monogusto, realizzati con un unico ingrediente: 100% Pink Lady®, 100% Ananas, 100% Arancia Bionda e 100% Arancia Rossa di Sicilia I.G.P.

Tutti i gusti sono disponibili in bottigliette da 500 ml.

Confezionati in una pratica bottiglia di plastica 100% riciclabile[1], gli estratti Insal’Arte OrtoRomi sono disponibili nel banco frigo dei migliori supermercati e ipermercati.