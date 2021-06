Coronavirus, aggiornamento 12 giugno, 8 decessi e 187 nuovi casi (129 asintomatici) nelle ultime 24 ore.

Sono 187 i nuovi positivi al Covid in Campania (in calo rispetto ai 199 di ieri) di cui 129 asintomatici e 58 sintomatici per un tasso di contagio pari al 2,05% in rapporto ai 9097 tamponi molecolari effettuati.

Otto le persone decedute (di cui 5 morte nelle ultime 48 ore, e 3 in precedenza ma registrati ieri) che portano il totale delle vittime dall’inizio della pandemia a 7.334 vittime.

I guariti sono 585 per un totale di 354.673 Quanto al report sulle terapie intensive sono 656 i posti disponibili e 31 quelli occupati. (ANSA).