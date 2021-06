Coronavirus, aggiornamento 13 giugno, 3 decessi e 147 nuovi casi (122 asintomatici) nelle ultime 24 ore.

Resta stabile, in Campania, l’indice di positività. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati dell’Unità di crisi della regione Campania, sono 147 i casi positivi al Covid su 7072 tamponi molecolari esaminati.

Ieri il tasso di contagio era pari al 2,5%, oggi 2.07%.

Tre i decessi – due nelle ultime 48 ore ed uno in precedenza ma registrato ieri – e 451 sono le persone guarite. In merito alla situazione negli ospedali, calano i posti nelle terapie intensive (oggi 29 e ieri 31) e anche in degenza (ieri 440 ed oggi 410) (ANSA).