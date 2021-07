Incontri, la danza contemporanea ai Barbuti mercoledì 28.

Mercoledì 28 luglio, alle ore 21, il palcoscenico allestito a Largo Barbuti (centro storico, Salerno) ospiterà la rassegna di danza contemporanea “Incontri” per la direzione artistica di Antonella Iannone. Per questo nuovo appuntamento tersicoreo sarà proposta una doppietta: Borderline Danza sarà in scena con un estratto di “Collective Trip 7.0” mentre il Balletto Teatro di Torino si esibirà in “Sacre”, una ricerca gestuale a cura di Doriana Crema.

COLLECTIVE TRIP è il titolo-contenitore del progetto di Borderline Danza che ha come fine la realizzazione di eventi il cui ambito d’indagine macroscopico è la presenza del pubblico all’interno dell’area performativa quasi per decostruire le regole consolidate della finzione.

Partendo dalla necessità di esplorare, verificare e mettere in pratica nuovi modi di composizione e del mettere in scena, i performers (Luigi Aruta, Adriana Cristiano, Pietro Autiero, Antonio Formisano, Nicol Memoli, Giada Ruoppo e il pubblico che desidera intervenire) affronteranno il tema del gender, della trasformazione, dell’amore con lucidità e ambiguità attraversando significati e sensazioni e cercando di mettere in discussione ciò che si prova e le certezze di chi osserva. Con i loro agire e le loro storie si sfideranno i presenti a guardarsi dentro e volendo, a confessare/si l’inconfessabile.

Concept, regia e coreografia Claudio Malangone.

Con SACRE i danzatori del BTT attraversano pratiche di composizione istantanea e partiture d’improvvisazione in forte relazione con la musica, slegandosi da scritture coreografiche fisse ed abbracciando invece territori di movimento che sono aperti, fluidi e mutevoli, proseguendo il proprio percorso artistico in forte relazione con la musica dal vivo. La Sagra della primavera di Stravinsky viene scelta come punto di partenza per attraversare lo spazio creativo del corpo e ritrovare la qualità originaria del movimento. I danzatori percepiscono ed attivano il proprio spazio interiore attraverso loop di movimento energizzanti ed un’incorporazione delle dinamiche musicali suonate dal vivo. I corpi si affidano a beat armonici e a percussioni destabilizzate della partitura di Stravinsky, per generare una danza che, a partire da un contatto profondo ed individuale, si apre lentamente ma inesorabilmente ad una condivisione dello spazio di prossimità interpersonale.

Diciotto sono le compagnie coinvolte in questa edizione, ventitré invece gli spettacoli in cartellone fino all’11 dicembre 2021. La formula è ancora una volta quella di lasciare spazio alle sperimentazioni con una parentesi dedicata ai piccoli grazie alla sezione “Kids”.

La rassegna Incontri è realizzata in collaborazione con Bimed e con il sostegno della Regione Campania e patrocinio del Comune di Salerno, del Comune di Vallo della Lucania e del Comune di Gioi Cilento. La rassegna è tra i progetti italiani ad aver ottenuto l’importante riconoscimento del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo che sostiene l’iniziativa.

Info e prenotazioni: campaniadanza@tiscali.it – 089 797614