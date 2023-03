Incidente stradale mortale domenica mattina a Palomonte, in provincia di Salerno.

A perdere la vita una ragazza di 21 anni alla guida della propria auto.

Per cause in corso di accertamento, la giovane ha perso il controllo della vettura in località Canalicchio finendo fuori strada.

La 21enne è morta sul colpo. Sul posto i carabinieri della stazione di Contursi per i rilievi del caso. (ANSA).